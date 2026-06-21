El CGPJ se reúne de urgencia para ver si abre un expediente al juez Peinado por sus acusaciones contra los escoltas de Begoña Gómez

La mujer del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, durante un acto electoral de los socialistas en Benalmádena (Málaga), el pasado miércoles.

Peinado podría enfrentarse a un expediente disciplinario. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra reunido este domingo de urgencia para ver si abre un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por sus acusaciones contra los escoltas de Begoña Gómez, según ha revelado EFE. La reunión ha comenzado de manera telemática a las 10 de la mañana.

La convocatoria llega un día después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara al órgano de gobierno de los jueces una protesta formal por el contenido de la resolución judicial y pidiera que se valoraran las actuaciones que pudieran corresponder dentro de sus competencias. Según el ministro, se trata de un asunto de "máxima gravedad".

Peinado sostiene en su auto que los escoltas y agentes podrían ayudar a Begoña a fugarse

En su decisión, el magistrado envió a juicio a Gómez por cuatro presuntos delitos y acordó varias medidas cautelares. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.

En el auto, Peinado sostiene que "no cabe duda" de que los agentes encargados de su protección "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". Ello ha llevado a que los principales sindicatos policiales protesten y le insten a rectificar.

Dichas afirmaciones llevaron a que el Ministerio del Interior trasladara una queja a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, al considerar que las palabras del juez suponen un "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Desde Interior también se entiende que las consideraciones recogidas en el auto no afectan únicamente a los escoltas asignados a la protección de la esposa del presidente, sino que extienden las sospechas a sus mandos, al plantear la posibilidad de que pudieran impartir órdenes contrarias a la legalidad.