El ascenso a general del jefe de la UCO obligará a nombrar a un nuevo responsable

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros el ascenso a general del coronel jefe de la UCO (Unidad Central Operativa), Rafael Yuste, lo que obligará a nombrar a otra persona para el puesto al mando del equipo de investigación de de la Guardia Civil, responsable de las pesquisas de los casos de corrupción.

El relevo, propuesto por el Ministerio del Interior, ha suscitado polémica por ser la UCO la unidad que investiga, entre otras cosas, el caso Koldo. Sin embargo, desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han explicado que fue el propio Yuste el que se presentó a los cursos de capacitación para ascender a la cúspide de la Guardia Civil. "Tenía derecho a promocionar", señalan desde Interior.

Desde el gobierno han recordado además en respuestas parlamentarias que el ascenso a general ha ocurrido en otras ocasiones y que en ningún caso la decisión supone interferencia alguna sobre la UCO o cualquier otra unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En una comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que bajo su gestión la UCO había pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550 agentes, por lo que "casi se había duplicado la plantilla" y también su presupuesto. "Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino", dijo Grande-Marlaska frente a las críticas tanto de PP como de Vox.

En una respuesta parlamentaria por escrito a una batería de preguntas del PP, Interior reiteró que no había interferido en investigaciones como las que afectan al exministro José Luis Ábalos o al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como tampoco las de la mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, el Ministerio de Grande-Marlaska cifró en un 61,6% el aumento del número de efectivos desde 2018, lo que en su opinión "refleja una apuesta decidida por el refuerzo operativo" de esta unidad. "Este crecimiento ha permitido mejorar notablemente el grado de cobertura, que ha pasado del 72,6% en 2008 al 96,04% en 2025, acercándose a niveles óptimos de ocupación", según la respuesta por escrito fechada el 23 de septiembre, a la que tuvo acceso Europa Press.