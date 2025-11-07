El BOE no agradece a Mazón "los servicios prestados" al publicar su cese

Sin agradecerle los servicios prestados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el cese a petición propia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, tras su dimisión el pasado lunes.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, vengo en declarar el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como President de la Generalitat Valenciana", reza el real decreto 1025/2025 de 5 de noviembre, firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI.

El BOE, con el cese de Carlos Mazón

Sin embargo, a diferencia de otros ceses de este tipo, esta vez no se incorpora la coletilla "agradeciéndole los servicios prestados". Un formalismo que busca dar las gracias al cargo público por su actividad una vez que abandona sus funciones. Ha ocurrido, por ejemplo, con algunos de los últimos ministros que han salido del Gobierno en los últimos meses como Nadia Calviño o Teresa Ribera, o presidentes autonómicos que no consiguieron revalidar su puesto como Pere Aragonès, Ximo Puig o Miguel Ángel Revilla. Hasta Iván Redondo, el jefe de gabinete de Moncloa que acabó distanciándose de Sánchez, fue cesado agradeciéndole su trabajo en el BOE.

El gobierno de Rajoy también evitó esta coletilla en alguno de los ceses. Fue el caso de Artur Mas cuando dejó de ser presidente de la Generalitat en 2016, a quien no se le dio las gracias por su desempeño en el cargo. Y también lo obvió en el decreto de cese -tras su dimisión- de Gustavo de Arístegui como embajador en la India, tras ser acusado de cobrar comisiones por mediar ante empresas españolas en el extranjero. Sin embargo, otros expresidentes que abandonaron sus cargos salpicados por supuestos casos de corrupción como Jaume Matas o Francisco Camps sí tuvieron ese agradecimiento expreso.

Mazón anunció el pasado lunes su dimisión como presidente de la Generalitat, un año después de la dana en la que murieron 229 personas en Valencia.

El detonante de su decisión fue el funeral de Estado que tuvo lugar en Valencia, donde las víctimas de la dana le abuchearon y pidieron su dimisión, hecho que llevó al ya presidente en funciones a afirmar que se hacía cargo y que no dejaba de reflexionar.

Carlos Mazón permanecerá como presidente en funciones hasta que PP y Vox acuerden el nombre de la persona que le sustituirá al frente de la Generalitat valenciana. Dicho nombre deberá registrarse en el parlamento regional antes del 19 de noviembre. Después, la Presidencia de Les Corts Valencianes fijará una fecha para la celebración del pleno de investidura entre los siguientes tres a siete días.

En el caso de que la primera votación no resulte fructífera, se procedería a una segunda 48 horas después, para la que sería necesaria una mayoría simple. Si PP y Vox no se ponen de acuerdo para investir a un candidato, sesenta días después de la primera votación se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones. De acuerdo al calendario, estos comicios podrían celebrarse a mediados o finales de marzo.