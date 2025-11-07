Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un año y nueve días después de la DANA, la dimisión de Mazón es hoy realidad
El BOE publica esta mañana el cese del 'president', que viene de perder el apoyo del Partido Popular tras haber asistido al funeral de Estado de las víctimas y acumular insultos e indignación de estas.

Antón Parada
Mazon-dana-generalitat
Carlos Mazón, despidiéndose, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

Es oficial y se ha materializado. Después de un año y nueve días, de 229 víctimas mortales en el peor desastre natural de la historia reciente de la Comunidad Valenciana, una decena de manifestaciones masivas y tantas vaguedades, inexactitudes y contradicciones como ha podido acumular en ese tiempo... el popular Carlos Mazón ya no es president. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la mañana de este viernes.

En este sentido, se trata de un real decreto con fecha en 5 de noviembre y, tal y como dicta la normativa, está firmado por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Vengo en declarar el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como president de la Generalitat Valenciana", reza el texto recogido en el BOE.

Curiosamente, las dos personas y figuras del Estado a las que aludió durante sus declaraciones de anuncio de dimisión. Al primero agradeciéndole una contradicción constitucional, la supuesta lealtad que le habría demostrado en esta decisión -el monarca solo sanciona leyes y no entra en estas cuestiones-, al segundo culpándolo de falta de apoyo y de trabas desde el Ejecutivo central.

Dimisión consumada, pero ¿ahora qué viene?

Cabe recordar que Mazón activó su dimisión en Les Corts el pasado lunes, poniendo en marcha la maquinaria para proceder a su sustitución y convirtiéndose en president en funciones. Desde ese preciso instante, comenzó a correr una cuenta atrás de 12 días para la presentación de candidaturas para la Presidencia del Consell. Una vez resuelto, comienza otro período, de entre tres y siete días, para poner fecha al pleno de investidura del futuro president.

De forma paralela, y en el plano político, el Partido Popular valenciano negocia con Vox las condiciones para reeditar su apoyo al sustituto de Mazón, si bien todavía no se han producido esas negociaciones. Lo cierto es que los populares necesitan sí o sí de la ultraderecha para evitar tener que ir a elecciones autonómicas adelantadas. Si ese candidato fracasa en la votación y pasan dos meses sin que alguien recabe esos apoyos en dicho plazo, se procedería a la disolución de las cortes autonómicas y a la convocatoria de los comicios.

