El cierre de campaña del PP en Aragón: de "k-ñas" con Vito Quiles y concierto del grupo del "Vamos a volver al 36"

El PP de Aragón va a cerrar este viernes su campaña para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero invitando a polémicos rostros de la ultraderecha, como el propagador de bulos Vito Qulles o el grupo musical Meconios, que cantó el tema "Vamos a volver al 36" en otro acto de Vox en 2022.

La clausura de la campaña, en la que también intervendrán el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el candidato, Jorge Azcón, se celebrará en la Sala Multiusos de Zaragoza y arrancará a las 19.00h. con la banda que ya compartió escenario hace unos días con Isabel Díaz Ayuso.

Sergio y Mario, componentes de Los Meconios, son conocidos por canciones relacionadas en las que critican al feminismo o al colectivo LGTBIQ+ y con estribillos, por ejemplo, como "vamos a volver al 36", en clara referencia al inicio de la Guerra Civil. Una letra por la que fueron denunciados en 2022 por la Asociación por la Recuperación y Memoria Histórica (ARMH).

Aunque ahora parecen más alineados con el PP, Los Meconios han formado parte de diferentes actos de Vox, como el Viva22 en el que despertaron la polémica por su canción 'guerracivilista'.

Además de Los Meconios, el PP de Aragón también ha decidido invitar a su cierre de campaña al agitador Vito Quiles a unas "cañas" junto a diferentes miembros de Nuevas Generaciones del partido. En diciembre, el "pseoduperiodista" ya fue invitado a la copa de Navidad de NNGG Madrid.

Quiles suma decenas de miles de seguidores en unas redes sociales en las que publica, principalmente, vídeos en los que intenta preguntar de forma agresiva a políticos de izquierda o esparce informaciones inexactas o engañosas sobre asuntos de actualidad.

La presencia de Vito Quiles o Los Meconios en el cierre de campaña del PP de Aragón es una muestra más del giro 'ultra' que el partido ha asumido para hacer frente al crecimiento imparable de Vox en las últimas encuestas. De hecho, según los últimos sondeos publicados, Azcón lograría este domingo la victoria en las elecciones aragonesas pero dependerá aún más de Vox que en 2023 para lograr su investidura debido al auge de la formación de Santiago Abascal.