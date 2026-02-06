Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El alcalde de Móstoles se presenta como una víctima: "Hay una campaña contra mí. Aquí no hay acoso ni sexual ni laboral"
El alcalde de Móstoles se presenta como una víctima: "Hay una campaña contra mí. Aquí no hay acoso ni sexual ni laboral"

Manuel Bautista desliza que puede tratarse de una estrategia para atacar al PP antes de las elecciones en Aragón y asegura que la exconcejala le hizo un "chantaje político". 

Javier Escartín
Javier Escartín
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en la rueda de prensa de este jueves

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha vuelto a negar este viernes que acosara sexual o laboralmente a una exconcejala del consistorio que abandonó sus cargos políticos en 2024. En una rueda de prensa, el regidor se ha presentado como víctima de una campaña en su contra. "Es sencillo que se me llame acosador en la televisión y que no pase nada. Que la Justicia no haya dicho nada y que la versión de una señora vaya en contra de mis derechos. Así que, por supuesto, emprenderemos acciones judiciales. No se puede llamar a alguien acosador sin una sentencia. A día de hoy no hay ninguna denuncia. Este alcalde está sufriendo una campaña de ninguneo a su persona sin haber nada", ha dicho.

Bautista ha señalado que las acusaciones en su contra son fruto de un "chantaje político" porque la exconcejala quiso ser teniente de alcalde del municipio. Sin embargo, en un audio publicado este viernes por El País, el propio Bautista le dijo a la mujer que ella no le ha pedido a él expresamente eso. 

Al respecto, el alcalde ha dicho que es cierto que a él no se lo exigió, pero sí a otros miembros del gobierno municipal. "Antepuso sus intereses personales a la formación del gobierno de Móstoles", ha dicho.

Bautista también ha dejado caer que las informaciones sobre este caso podrían estar saliendo para dañar al PP a días de las elecciones autonómicas de Aragón, al igual que ha asegurado que la exconcejala ya interpuso anteriores denuncias por acoso en otros ámbitos de su vida. Se refiere, sin embargo, a una denuncia por coacciones y amenazas al director de un centro escolar en el que trabajaba y que, además, acabó resolviéndose a su favor. 

Finalmente, ante la la posible denuncia por vía judicial de la víctima, el alcalde de Móstoles ha asegurado que estará "encantado" de poder defenderse si ésta finalmente es presentada en los próximos días o semanas. 

