Paco Buyo reacciona con nueve palabras a la propuesta de Podemos sobre los campos de fútbol de los colegios

El exguardameta del Real Madrid y de la selección español y actual colaborador de El Chiringuito, Paco Buyo, ha valorado de una forma breve pero rotunda la medida promovida por el grupo Unidas Podemos de Ibiza.

La propuesta, que estaba firmada por la concejal del grupo municipal de Podemos Sant Antoni Angie Roselló, pedía impulsar al consistorio de esa localidad a transformar los patios de los colegios fomentando unas mayores zonas verdes y eliminado los campos de fútbol.

"Hemos presentado una moción para adaptar los centros escolares en refugios climáticos y hacer los patios más inclusivos, intentando evitar que deportes como el fútbol ocupen el 80% del espacio y que haya más zonas de sombra y vegetación evitando el cemento que agrava los golpes de calor en los meses más calurosos", afirmaron desde la formación morada.

Además, lo justificaban de esta forma: "Muchos colegios ya aplican los patios inclusivos pero aún queda mucho por hacer tanto en coeducación como en adaptar los patios a las altas temperaturas".

"El PSOE nos ha apoyado, pero PP y Vox han votado en contra. Seguiremos intentando mejorar la vida de los habitantes de nuestro municipio con iniciativas así", añadieron en un vídeo en el que la propia Roselló aparecía justificando su medida.

La crítica de Buyo

Esta propuesta de Unidas Podemos ha traído cola y ha generado numerosas opiniones en espacios deportivos como El Chiringuito, donde han comentado la iniciativa y algunos de sus contertulios se han lanzado a valorarla.

Uno de los que más irónicos han sido ha sido Buyo, que ha mostrado su total rechazo de una forma particular. "Van a poner verde para hacer botellones, deporte no", aseguró el portero, provocando las risas de los presentes.

Cañizares, también en contra

Otro de los que ha hablado ha sido el también exportero Santiago Cañizares, que en su intervención en la Cadena COPE también rechazó la medida. "El problema es que quieren prohibir, que dejen a la gente hacer lo que le da la gana. A ti sí que habría que prohibirte ser un cargo público", contestó Cañizares.

"Los conflictos más grandes los han generado los políticos, que nos han enfrentado a todos", remató el exjugador del Madrid o Valencia entre otros, antes de recordar que la selección femenina ha ganado el Mundial.