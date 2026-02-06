Zapatero se encuentra en Venezuela, donde tiene previsto reunirse con Delcy Rodríguez

José Luis Rodríguez Zapatero ante los medios de comunicación en la China-Europe Talent Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, el 25 de septiembre de 2025 en Madrid, España.

Zapatero llega a Caracas. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha aterrizado este viernes en la capital venezolana, donde tiene previsto reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y algunos representantes de la oposición venezolana, según ha podido adelantar Cadena Ser tras hablar con fuentes de su entorno.

Por ahora, se desconoce la agenda concreta del expresidente, aunque se espera que se informe sobre ella a lo largo de la tarde. Lo que sí se sabe es que fue, precisamente, Delcy Rodríguez, quien invitó personalmente al español a este viaje.

Durante la tarde de este viernes la dirigente realizará un acto en el que estará entre los asistentes Zapatero. Allí, la venezolana explicará algunos detalles sobre la amnistía general de presos políticos que ha anunciado recientemente y también sobre otras medidas que tiene previsto llevar a cabo durante esta transición.