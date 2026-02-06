Así se encuentra la reina Sofía tras la muerte de su hermana Irene de Grecia: sus sentimientos, sus apoyos y las fechas de su regreso a la vida pública

La reina Sofía atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El 19 de diciembre de 2025 perdió a su prima y mejor amiga, Tatiana Radziwill, fallecida a los 86 años en París. Fue una Navidad triste, pero se apoyó en su familia, que no dudó en estar con ella en una etapa tan complicada para ella.

Lamentablemente las cosas fueron peor con el año nuevo. El estado de salud de su hermana Irene se agravó. Llevaba desde 2023 sufriendo un grave deterioro cognitivo y desde febrero de 2025 no aparecía en público. Casa Real comunicó la cancelación de la agenda de la reina Sofía y pronto se supo que el motivo era que Irene de Grecia estaba muy mal.

La reina Sofía y sus nietos Pablo y Miguel Urdangarin llorando en el entierro de Irene de Grecia en Tatoi Nikolas Kominis

Finalmente la princesa Irene falleció en la mañana del 15 de enero de 2026 a los 83 años. Dos días después se celebró un responso en su memoria en Madrid en el que se vio a su hermana triste, pero serena. Sin embargo, el 19 de enero en el funeral en Atenas y en el entierro en Tatoi se encontraba más emocionada y acabó rompiéndose.

La madre de Felipe VI terminó entre lágrimas y se aferró a sus seres queridos y a la bandera griega que había cubierto el ataúd de la princesa Irene, dejando una imagen conmovedora. Sofía se despedía de su hermana, su amiga, su confidente y su verdaderamente compañera de vida.

Se va animando poco a poco

Pero la reina Sofía tiene que seguir, y aunque han sido semanas muy difíciles y es una herida que nunca cerrará, poco a poco se va animando. Como señala ¡Hola!, está bien, fuerte de salud y animada. Aunque se ha dicho que está sola, hundida y deprimida, no se identifica con esa imagen que se ha querido ofrecer de ella.

Es verdad que la pérdida de su hermana ha sido muy dura, que está de luto y que es evidentemente que ha vivido épocas mejores, pero tiene el apoyo de sus hijos y nietos.

La reina Sofía, consolada por la reina Letizia y la princesa Leonor en el funeral de Irene de Grecia EFE

Tiene a su lado a Felipe VI, tanto a las infantas Elena y Cristina y a sus nietos, sobre todo a los Urdangarin. Se pudo comprobar cómo los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin estaban profundamente tristes en el entierro de su tía abuela, a la que estaban muy unidos, y con la reina Sofía también tienen un vínculo muy especial.

También están su cuñada Ana María, sus sobrinos y los amigos que conserva, que hablan con ella, le visitan o le invitan a planes. En el horizonte tiene el 90 cumpleaños de una persona muy cercana, Paloma O'Shea, que le hace mucha ilusión.

Banco de Alimentos y concierto

Asimismo, le ayuda mucho la vuelta a la actividad. El 10 de febrero de 2026 supone su regreso a la vida pública con su visita al Banco de Alimentos de Bizkaia en Basauri. La fundación reina Sofía donó, apoyada por Caser Seguros, placas solares, por lo que va a desplazarse hasta allí.

Como indica El Correo, se espera a la reina Sofía hacia las 12:15 horas. Su visita comienza con una reunión con los responsables de la entidad para posteriormente recorrer las instalaciones bizkainas, conocer a los voluntarios y escuchar sus demandas y peticiones.

La reina Sofía en una de sus visitas a los Bancos de Alimentos Juan Antonio Pérez

Como presidenta ejecutiva de la Fundación Reina Sofia, la emérita realiza frecuentes visitas a los Bancos de Alimentos de toda España, a los que su entidad realiza donaciones. Son actos que no se incluyen en la agenda de Casa Real, pero que sí tienen relevancia pública.

Cinco días más tarde se le espera en el Auditorio de Madrid para asistir a un concierto en homenaje al director de orquesta Zubin Mehta, al que admira profundamente. Precisamente hace dos años estuvo en uno de sus recitales en el mismo escenario. En aquel momento le acompañó Irene de Grecia, ya enferma pero todavía con un estado de salud que le permitía ese tipo de salidas.

Queda pendiente Canarias

Le queda pendiente retomar los actos que tuvo que posponer por la muerte de su hermana. Se le espera próximamente en Gran Canaria para ser nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de las Palmas y se le iba a hacer entrega del Premio Gorila por su compromiso con la biodiversidad. En cuanto pueda, la reina Sofía irá encantada.