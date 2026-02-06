Jorge Azcón, del PP, da plantón a TVE y a Silvia Intxaurrondo solo le hacen falta 30 segundos para retratarle

Silvia Intxaurrondo cuenta en directo que Jorge Azcón ha rechazado la entrevista en TVE como candidato a la reelección en Aragón.

Jorge Azcón, presidente del gobierno de Aragón y candidato del Partido Popular a la reelección, ha rechazado la entrevista que le había propuesto TVE con motivo de las elecciones autonómicas aragonesas que se celebran este domingo 8 de febrero.

El presidente popular iba a contestar las preguntas de Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1, pero finalmente "ha decidido declinar la invitación". Así lo ha expuesto la periodista vasca, informando así a los espectadores de TVE de la decisión del PP.

En apenas 30 segundos, Silvia Intxaurrondo ha retratado a Jorge Azcón, "quien ha decidido no hacer uso de este espacio de 15 minutos de diálogo fijado por la Junta Electoral Central en base a los resultados de los últimos comicios".

Tal como marca la ley a la que hace referencia Intxaurrondo, las entrevistas a candidatos en medios durante campañas electorales se basan a principios de pluralismo e igualdad, por lo que los medios están obligados a garantizar tiempos y trato equitativos, evitando la promoción excesiva de candidatos.

"Para que sepan ustedes, en fin, todos los elementos que se manejan en esta campaña electoral", ha sentenciado Silvia Intxaurrondo, que daba cuenta así de la polémica decisión de Jorge Azcón, y por ende, del PP, de no aparecer en TVE.

Lo que dicen las encuestas en Aragón

Las elecciones al gobierno de Aragón se celebran este domingo 8 de febrero. Jorge Azcón, presidente aragonés y candidato a la reelección, es favorito en la mayoría de las encuestas electorales que se han publicado en las últimas semanas.

Pilar Alegría, candidata del PSOE y ex ministra de Educación, intentará una victoria que parece muy improbable después de que la mayoría de las encuestas la sitúen en segunda posición. Por detrás se sitúa Alejandro Nolasco, la opción de Vox para Aragón.

A mucha más distancia están Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e IU. Mientras, Podemos y el PAR perderían su representación en las Cortes autonómicas.