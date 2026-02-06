Alfonso Serrano, sobre la denuncia por acoso en Móstoles: "Ha actuado de mala fe, involucrando a la Presidencia"

"Pero es que esto no es un caso de acoso sexual, nunca ha existido acoso sexual, el concepto 'acoso sexual' es algo que se incorpora por primera vez, por parte del abogado, en el último mail que mandan antes de la renuncia de esta concejala como afiliada y concejal. Ella siempre alegó conflicto laboral". Con esta serie de afirmaciones, el secretario general del PP de Madrid y 'número 2' de Ayuso, Alfonso Serrano, ha negado las acusaciones hechas públicas por una exedil popular de Móstoles contra el regidor de dicho municipio, Manuel Bautista.

Serrano, quien estuvo presente en una de las reuniones con dicha supuesta víctima, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para ofrecer explicaciones acerca del presunto escándalo que acorrala a la Comunidad de Madrid. El alto cargo del PP madrileño asegura que esta mujer "ha actuado de mala fe, tratando de involucrar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y grabando conversaciones sin autorización y troceando la transcripción de las mismas", una cuestión que asegura que fue "para tratar de involucrar a su presidenta [Isabel Díaz Ayuso]".

Serrano también ha adelantado, citando al abogado de la denunciante de que hay más grabaciones, que "no vamos a valorar audios cortados o manipulados, en tanto en cuanto no exista una grabación íntegra y fidedigna que se demuestre que no está manipulada ni cortada", deseando que "ojalá salga entera". Serrano también ha compartido una "reflexión" con la prensa en la que ha deslizado varias cuestiones.

"Cuando alguien recibe en su despacho a alguien que no conoces, más allá de haber participado en algún acto, porque dice que requiere tu ayuda con un problema que tiene; y lo que hace desde el minuto uno es grabarte, presuntamente, tengo que poner en duda que realmente quiere es ayuda", ha dicho el 'número 2' del PP madrileño, indicando que "sino que parece que lo que está buscando es al propio partido y a sus dirigentes para prefabricarse pruebas o coartadas ante una vendetta personal o política".

El PP madrileño asegura que nunca mencionó que hubiera acoso sexual hasta su renuncia

"En todos los correos comenzó hablando de discriminación y así nos los trasladó en la reunión en la que yo estuve presente el 11 de marzo de 2024, donde, a preguntas mías, creo recordar, negó expresamente que hubiese acoso o abuso sexual", ha afirmado, contradiciendo parte de las revelaciones de dichas conversaciones publicadas esta mañana por El País.

"Si realmente hubiera denunciado una situación de acoso sexual, el partido no le hubiera ofrecido una reunión con el secretario general [él] o con la vicesecretaria [Ana Millán] sino que se lo hubiera derivado a los órganos internos", ha expuesto Serrano, asegurando que "incluso en esa reunión, de principios de octubre, el PP muestra su cordialidad con esta concejala y Ana Millán muestra empatía con ella en todo momento". El secretario general del PP madrileño también ha calculado que el encuentro en el que él estuvo con la denunciante duró unas "dos horas".

Sobre el archivo de la denuncia por parte del PP nacional, Serrano ha valorado que "el Comité Nacional de Derechos y Garantías ha actuado, en nuestra opinión, de manera rigurosa y diligente, como ha hecho el PP de Madrid, tramitando el expediente, tratando de recabar información y pruebas que sustentasen las acusaciones, y, finalmente, archivando al no poder probarse ningún extremo".

Serrano también ha aprovechado su intervención para cargar contra el PSOE, señalando que "la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tapado absolutamente nada, porque la que se reunía y tapaba a acosadores era Pilar Alegría".

Contradicciones con las afirmaciones y las transcripciones desveladas

Algunas de las cuestiones expuestas en la versión del PP de Madrid sobre este caso chocan frontalmente con algunas de las afirmaciones que aparecen en las transcripciones de dichas reuniones que han sido publicadas por El País. Serrano ha defendido la "empatía" de la vicepresidenta Ana Millán con la presunta víctima de acoso. En dicha información, se le achacan las siguientes frases a la 'número 3' de Ayuso:

-"En el Partido Popular estamos para ayudarte".

-"Ese amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual".

-"Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada".

Serrano también ha asegurado que no hay una comunicación expresa de que la supuesta víctima está denunciando un caso de acoso sexual hasta el correo electrónico de su abogado en el que se presenta la renuncia. Sin embargo, en dichas transcripciones de la reunión del 11 de marzo, se le atribuyen estas frases a Serrano:

-"Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?".

-"Aquí estamos hablando que por un tirarte los tejos la actitud de Manuel es esta, ¿o hay algo más?".

-"No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti".

En las transcripciones publicadas de esa primera reunión, no solo Serrano aborda un posible componente sexual o sentimental, también lo hace Millán:

-"Te resumo rápido. Me dice que lleva viviendo una situación personal incómoda desde antes de las elecciones, en la que Manuel la nombra jefa adjunta de campaña, pasan más tiempo juntos y el problema empieza cuando Manuel junta lo personal y lo profesional. A partir de su negativa, empiezan las diferencias. Está contando datos objetivos y yo estoy apuntando".

-"Llegados a este punto en el que no puedes más y vas a denunciar, ¿De verdad que te merece la pena por tus hijos, por ti, por tu padre? Hay veces que se consigue más hablando. Una vez que lo hagamos público, desgraciadamente, se va a hablar de vosotros siempre".

-"Desgraciadamente con las mujeres, y en los pueblos como Móstoles, se utiliza la misma táctica: porque estamos liadas con no sé quién... Y en la mayoría de los casos esas cosas salen de dentro".