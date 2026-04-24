El CIS da a Moreno Bonilla la mayoría absoluta, Montero salvaría los muebles y Adelante Andalucía supera a IU-Sumar-Podemos

El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, lograría la mayoría absoluta para mantenerse en su cargo en las elecciones del próximo 17 de mayo, según el estudio elaborado por el CIS previo a la cita con las urnas y publicado este viernes.

En concreto, el candidato del PP lograría en el escenario más probable los 55 escaños necesarios para garantizarse la mayoría absoluta, aunque retrocedería tres con respecto a la anterior legislatura en el caso de confirmarse este resultado. La horquilla que le da el CIS es entre 51 y 59. Su bajada no se explica por el auge de Vox, puesto que la formación de Abascal incluso retrocedería un escaño con respecto a 2022 (de 14 a 13) en el resultado más posible. De hecho, la peor horquilla le condenaría incluso a los ocho diputados.

Según el CIS, es la izquierda quien tiene más opciones de arañar representación, aunque de manera insuficiente como para desbancar a la derecha del poder. La candidata socialista María Jesús Montero evitaría el descalabro y sumaría un escaño (31), mientras Adelante Andalucía ganaría en el espacio de la izquierda del PSOE a Por Andalucía. El partido liderado por José Ignacio García subiría de dos a seis escaños (aunque podría llegar a siete), mientras que la coalición conformada por IU, Sumar y Podemos bajaría uno, hasta los cuatro.

Imagen de la encuesta del CIS para Andalucía

En lo que respecta a la valoración de líderes, Moreno Bonilla es el único de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía que logra un aprobado, con un 5,78 de nota media. Le siguen José Ignacio García (4,74), Antonio Maíllo (4,62), María Jesús Montero (3,84) y Manuel Gavira (3,34).

La mayoría de los andaluces, además, considera que la situación actual de la región es buena o muy buena (53,3%), mientras que el 35,1 cree que es mala o muy mala. Eso sí, sólo el 39,5% cree que es mejor que hace cuatro años y sitúan la sanidad (42%) como el principal problema, por delante de la vivienda (12%) y el paro (10,4%).