El TJUE dictará sus primeras sentencias sobre la Ley de Amnistía el próximo 16 de julio

El próximo 16 de julio, la Gran Sala del alto tribunal europeo hará públicas las dos primeras sentencias relacionadas con las dudas planteadas por algunos jueces españoles acerca de si la ley de amnistía es compatible con el Derecho de la Unión Europea.

Se trata de una fecha especialmente relevante porque las resoluciones del TJUE tendrán carácter vinculante y servirán de guía para los tribunales nacionales a la hora de interpretar y aplicar la ley. Hasta el momento, la justicia europea ha recibido cuatro cuestiones prejudiciales sobre distintos aspectos de la amnistía, aunque estas dos serán las primeras en resolverse.

Los asuntos sobre los que se pronunciará el tribunal ya contaban con las conclusiones previas del Abogado General de la UE, emitidas el pasado mes de noviembre. En aquellos dictámenes, el jurista descartó que la ley pudiera considerarse una "autoamnistía" y no apreció una contradicción con la normativa europea en materia de lucha contra el terrorismo ni en la protección de los intereses financieros de la Unión. No obstante, sí apuntó la posibilidad de que pudieran existir algunas vulneraciones menores del Derecho comunitario.

Las sentencias marcarán un precedente para otros procedimientos aún abiertos

Una de las sentencias responderá a la consulta planteada por el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros investigados por el presunto uso de fondos públicos destinados a financiar el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, así como determinadas actuaciones vinculadas a la acción exterior del denominado ‘procés’.

La segunda resolución se centrará en la cuestión elevada por la Audiencia Nacional en relación con varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por delitos de terrorismo. El tribunal europeo deberá aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso concreto podría entrar en conflicto con el Derecho de la Unión o derivar en una situación de impunidad incompatible con la legislación comunitaria.

Aunque estas decisiones no resolverán por completo todas las controversias jurídicas que rodean a la Ley de Amnistía, sí marcarán un precedente de gran importancia. Sus criterios influirán en los procedimientos aún abiertos y ayudarán a delimitar hasta dónde puede llegar la aplicación de una norma que ha generado un intenso debate político y judicial tanto dentro como fuera de España. La atención estará puesta ahora en Luxemburgo.