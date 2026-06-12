El PP cita a Marlaska y Peramato al Senado para que expliquen las reuniones de Leire Díez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo en el Congreso.

El PP citará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que expliquen en comisiones del Senado lo que conocen sobre las reuniones que mantuvo la exmilitante socialista Leire Díez en la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General.

Así lo ha avanzado este viernes en una rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha concretado que la comparecencia de Peramato tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en la Comisión de Justicia.

Tres días antes, el martes 16, está ya citada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior. Grande-Marlaska, por su parte, no será citado en esa Comisión de Interior, sino en la comisión de investigación sobre el caso Koldo el día 30.

En otra comisión de investigación, la que indaga sobre la gestión de la SEPI, el PP citará este mes a personas relacionadas con el rescate de Plus Ultra y el caso Zapatero. Así, el lunes 22 de junio comparecerá Manuel Aarón Fajardo, quien es hijo del senador socialista Manuel Fajardo.

El día 29 serán citados el excomisario del aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez y la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar. El ex vicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz será citado el martes 30 en la comisión Koldo, el mismo día que Grande-Marlaska.

"Del talante al quilate"

La portavoz popular en el Senado ha dicho que el ministro Grande-Marlaska es citado por sus "mentiras" sobre las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González ya que las negó y luego se descubrió que tuvieron tres entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Peramato tendrá que responder sobre cuándo se enteró de las reuniones que tuvo el fiscal Diego Villafañe, mano derecha del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, con Leire Díez y el letrado Jacobo Teijelo, ha explicado.

En cuanto a Manuel Aarón Fajardo, ha señalado que es quien "abrió a (José Luis Rodríguez) Zapatero las puertas de los negocios en Venezuela", mientras que Gertrudis Alcázar, ha conjeturado García, sería "asistenta y fontanera para el blanqueamiento" del dinero y las joyas intervenidas en una caja fuerte, valoradas en 1,3 millones de euros. Por el valor de esas joyas, García ha bromeado que Zapatero ha pasado "del talante al quilate".

Preguntada sobre si el PP se ha planteado volver a citar a Rodríguez Zapatero a la comisión Koldo, en la que ya declaró el 2 de marzo, ha indicado que esperarán a conocer su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, prevista para el 17 y 18 de junio, miércoles y jueves de la próxima semana. Gómez ha sido citado por el aterrizaje en Barajas en 2020 de la ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.