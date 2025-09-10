El Congreso aprueba la ampliación de los permisos por nacimiento: ¿a cuántas semanas tengo derecho a partir de ahora?

El Congreso de los Diputados aprobó este martes el Real Decreto-ley que amplia los permisos para padres y madres por el nacimiento de un hijo hasta las 17 semanas y suma igualmente dos semanas de permisos retribuidos para cuidados. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor, a excepción de Vox.

Estos son los detalles de la ampliación de este derecho.

¿Cuántas semanas de permiso tendré a partir de ahora?

Los permisos de maternidad y paternidad retribuidos pasarán de 16 a 17 semanas para cada uno de los progenitores. Cabe recordar que el trabajador tiene derecho a recibir el 100% de su base de cotización por contingencias comunes, tal como se refleja en la nómina del mes anterior al inicio del descanso. Esta cuantía se divide en 30 días, debido a que el pago se realiza de acuerdo con los días naturales del mes.

¿Cambia la forma de disfrutar de estos días?

No. La ley establece que los progenitores deben disfrutar del permiso las primeras seis semanas después del parto de forma obligatoria y a jornada completa. La madre biológica puede anticipar este periodo hasta cuatro semanas antes de la fecha prevista para el nacimiento del bebé.

Las otras diez semanas del permiso (que ahora serán 11) pueden disfrutarse en periodos semanales o de forma ininterrumpida dentro de los doce meses siguientes al parto.

¿Y qué pasará ahora con el permiso parental por cuidados?

Cada persona trabajadora dispone de un total de ocho semanas de ausencia en el trabajo para cuidados hasta que el menor cumpla ocho años. El progenitor puede usar este permiso de forma continua o flexible.

Hasta ahora, al entenderse como una "suspensión de empleo", esta prestación no contaba con una retribución. La gran novedad del acuerdo entre PSOE y Sumar es que, ahora, las dos primeras semanas de las ocho disponibles serán retribuidas en forma de prestación social. Es decir, igual que el permiso de nacimiento.

¿Quién puede acogerse a estas ampliaciones?

En el caso de permiso por maternidad o paternidad, podrán acogerse a las 17 semanas de prestación quienes tengan un hijo a partir de ahora o lo hayan tenido a partir del 30 de julio, cuando la norma se publicó en el BOE.

En lo que respecta a las dos semanas retribuidas del permiso parental, la medida se aplicará de forma retroactiva desde el 2 de agosto de 2024, puesto que era la fecha límite en la que España tenía la obligación de transponer la directiva europea. Es decir, si tu hijo ha nacido a partir de esa fecha tienes derecho a la retribución de esas dos semanas.

¿Y qué ocurre con las familias monoparentales?

La otra gran novedad del acuerdo es que el permiso por nacimiento o adopción en las familias monoparentales se ampliará de las actuales 26 (16 semanas iniciales y 10 adicionales) a 32 semanas, con la retribución del 100% del sueldo. Cuatro de estas serán disfrutables hasta que el menor tenga ocho años.

¿Afecta esto al periodo de lactancia?

El permiso de lactancia permite disfrutar de una pausa diaria de una hora de la jornada laboral para amamantar al hijo o extraer leche materna hasta que el bebé cumpla nueve meses. También se puede reducir la jornada laboral en 30 minutos o acumular horas para completar jornadas completas.

Los nuevos permisos que aprueba hoy el Gobierno no modifican en ninguna circunstacia este derecho que, en caso de cogerse de forma seguida, suele ser de 12 o 14 días si se trabaja a tiempo completo. En algunos casos, este permiso puede ampliarse a 28 días si así lo permite el convenio colectivo o acuerdo con la empresa.