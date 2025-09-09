El Congreso avala la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de hijos sin votos en contra

El Congreso de los Diputados ha aprobado el Real Decreto-ley que amplia los permisos para padres y madres por el nacimiento de un hijo hasta las 17 semanas y suma igualmente dos semanas de permisos retribuidos para cuidados. Si no ha habido unanimidad ha sido por Vox, cuyos 33 diputados se han abstenido, frente a los 313 síes del resto de grupos, pese a las críticas durante el debate.

Como infoman fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, se consolida una ampliación de permisos retribuidos que alcanza las 19 semanas en total para cada progenitor, y de 32 semanas en el caso de las familias monomarentales y monoparentales, con carácter retroactivo desde el 2 de agosto de 2024.

De acuerdo con el texto que salió del Consejo de Ministros y que ahora ha avalado el Congreso, las 17 semanas de permiso por nacimiento son válidas durante el primer año de vida del hijo o hija, con la obligación de que las primeras seis semanas se disfruten de forma ininterrumpida a jornada completa tras el parto.

Las dos semanas de permiso retribuido se podrán disfrutar de forma flexible pero siempre dentro de los ocho primeros años de vida del descendiente.

Ambos permisos tienen idéntica validez para casos de adopción, acogimiento familiar o guarda, y se suman al permiso de lactancia, que permanece en tres semanas, detalla el Ministerio.

Desde el Gobierno aseguran que con esta medida dan cumplimiento a la directiva europea y zanjan un expediente sancionador que pesaba sobre España y que estaba suponiendo pagar a Europa una multa de más de 9.000 euros diarios desde el mes de agosto de 2024.

En los pasillos de la Cámara Baja, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, celebraba antes de la votación que "España sigue avanzando en derechos", con un "paso en la buena dirección, de justicia, que marca el sentido de lo que debería ser la política".

Ya durante el debate, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que con esta ampliación España se coloca "a la vanguardia de Europa" y ha asegurado que este avance beneficiará este año "a casi un millón de personas". En esta línea, la diputada de Sumar Júlia Boada ha destacado que la ampliación de los permisos sitúa a España "como uno de los mejores países de la Unión Europea para tener hijos".

Por contra, tanto PP como Podemos han tachado de "trilerismo" la maniobra del Gobierno con la ampliación de los permisos, entre críticas por el planteamiento inicial y el resultado final llevado al Congreso, como recoge Europa Press.

La diputada popular Carmen Fúnez ve un "parche" y una estrategia parlamentaria al haber "mezclado permisos, semanas y meses" para evitar la sanción de Europa. "¿Era necesario que España tuviera que vivir el bochorno de verse sancionada y condenada por el Tribunal Europeo de Justicia por llegar tarde a las políticas de conciliación y corresponsabilidad?", ha afeado.

Asimismo, la diputada de Podemos Noemí Santana ha reprochado al Gobierno que quieran aceptar "pulpo como animal de compañía" porque "prometieron ocho semanas remuneradas y al final son tres". "El Gobierno ha utilizado una estrategia trilera, manipulando datos, utilizando la acumulación por lactancia para hacer ver que este real decreto suponía un avance", ha denunciado.