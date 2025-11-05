El conspiracionismo (y más cosas) unen en Cataluña a Vox y a Alliança: 6 datos que sí te puedes creer del último 'CIS catalán'

Vivimos en un mundo en el que el conspiracionismo une. Al menos, a más de la mitad del electorado de Vox y Alliança Catalana en Cataluña. Allí, el Centro de Estudios de Opinión (CEO), conocido como el 'CIS catalán', ha publicado este miércoles un profundo estudio sociológico sobre conspiraciones, confianza social y sentimientos según el partido al que vota la población. Y son varias las coincidencias entre los de Santiago Abascal y Silvia Orriols.

La muestra, dirigida a mayores de 16 años y con un alcance de 5.667 personas, se hizo entre el 2 de junio y el 30 de agosto. El lugar central lo ocupa la pregunta de qué porcentaje de población reconoce un pensamiento conspiracionista, sin detallar en qué campo.

Hasta un 65% de los seguidores de Silvia Orriols (Aliança) lo admite, cifra que baja ligeramente en el caso de Vox, cuyo 55% piensa igual. El resto de formaciones se alejan de la conspiranoia. Entre el PP y Junts su electorado roza un 40%, por un 25% de ERC; un 20% de PSC y CUP. El mínimo lo marcan los 'Comuns', con un 15%.

A modo de preguntas más concretas, el CEO plantea una serie de enunciados a los votantes de cada formación. Sobresale este título: Hoy en día parece que no se pueda decir nada sin ofender a alguien. Esto es así para el el 88% de Vox, el 81% de Aliança, el 66% de Junts, el 62% tanto de PP ccomo de ERC, el 59% del PSC y el 39% de Comuns y la CUP. La media es reveladora, el 62% de la población encuestada lo ve así.

¿Qué ocurre con los políticos? La mayoría asegura preferir a un político que dice lo que piensa, aunque se equivoque, antes que uno que mide las palabras por no molesta. En detalle, así lo reconocen el 84% de Vox, el 79% de Junts o el 78% de Aliança. El resto de partidos se mueve en el rango de +60%, con bastante coincidencia entre formaciones como PP y la Cup, pasando por el PSC y Comuns.

El articulado es muy extenso y también se adentra en un debate entre medio ambiente o crecimiento económico. Para las formaciones de izquierdas, el respaldo es muy mayoritario hacia la 'causa verde', con un contundente 90% de la CUP o un 85% de Comuns. ERC se inclina por el medioambiente en un 69% de los casos, mientras PSC y Junts se mueven ligeramente al lado ecológico. Sólo hay un partido en el que su electorado va más al lado del crecimiento económico y es Vox, cuyo 48% defiende apostar por la economía frente al escaso 31% que pide primar la naturaleza.

La identidad y el sentimiento de pertenencia también son analizados. Un 80% de los encuestados está "muy orgulloso" o "bastante orgulloso" de ser catalán, mientras que el porcentaje baja al 49% de muy o bastante orgullosos de ser españoles. En el polo opuesto, el rechazo es inferior en ambos casos: sólo un 17% reniega de su catalanidad, mientras que el 47% se manifiesta poco o nada orgulloso de ser español.

En el ámbito internacional, únicamente el electorado de Vox aprueba el papel de los EEUU de Donald Trump, con un pírrico 5'1%, nota que va bajando hasta el 1'1 de los comunes. Ucrania genera mayor consenso, con la aprobación de todos menos Vox (3'9). Donde sí hay unanimidad para reprobar el papel de Rusia (entre el 3 de Vox y el 1'5 de 'Comuns' y ERC) y de Israel (de nuevo Vox marca el techo con 3'9 hasta el 0'6 de los comunes)

La mayor divergencia se observa en la Unión Europea, que merece un 6 para los simpatizantes del PP, un 5'8 para PSC y un aprobado raspado para Junts y ERC. Los suspensos más resonantes vuelven a ser los de Vox (3'5), CUP (3'6) y Aliança (3'8).