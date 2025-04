El diputado de Cultura de Diputación de Badajoz dice que "no hay enchufismo" en la contratación del hermano de Sánchez

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reafirmado este viernes que en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución "no hay enchufismo", ya que la adjudicación "pasa por un proceso técnico".

Ricardo Cabezas se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios tras declarar este viernes, en calidad de investigado, ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que investiga el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de los conservatorios.

En su intervención, el diputado de Cultura se ha mostrado "tranquilo" tras su declaración ante la jueza, en la que ha "cumplido" con su "obligación", tras lo que ha confiado en que "esto se va a aclarar rápido".

Ricardo Cabezas ha relatado que ha respondido "a todas las preguntas" que le han realizado tanto la jueza como su letrado, "sin ningún tipo de problema", todo ello "muy tranquilo" y "colaborando con la justicia.

A preguntas de los periodistas, el diputado de Cultura ha señalado que David Sánchez "no tiene nada que ver en la contratación" de su plaza "porque es una comisión de servicio abierta a funcionarios públicos de otras administraciones", por lo tanto "aquí no hay enchufismo ni adjudicación, pasa por un proceso técnico", ha dicho.

"Yo lo único que hice fue autorizar la propuesta que me llega de mi director de área para que se iniciase el proceso", ha explicado el diputado de Cultura, quien han reiterado respecto a su declaración que "ha sido todo muy tranquilo y ha ido todo muy bien y creo que corta mi intervención".

Finalmente, Cabezas ha asegurado que "no sabía cuántos se iban a presentar" a esta convocatoria de plaza, que supuso "tres meses de trabajo en diferentes despachos, mesas, mesas técnicas", y ha destacado él no está "en esas cuestiones".

"No hubo igualdad de oportunidades"

Una de las aspirantes a la plaza que convocó la Diputación de Badajoz y que fue asignada al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, Cristina de Frutos, ha considerado este viernes que "no hubo igualdad de oportunidades" en el proceso de selección, y ha señalado que le dijeron que esta plaza "estaba dada".

Cristina de Frutos ha realizado estas declaraciones a su salida este viernes de los Juzgados de Badajoz, donde ha declarado ante la jueza como testigo en el caso que se sigue por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de los conservatorios.

Según ha considerado la aspirante a esta plaza, "no hubo igual de oportunidades" en el proceso, ya que en la entrevista a ella no le "preguntaron nada" y posteriormente en la resolución de adjudicación de la plaza señalaban que "a la persona seleccionada la seleccionaron precisamente porque contestó muy bien a las preguntas", ha dicho.

"A mí me felicitaron por mi trayectoria, por mi currículum, por mi proyecto pero nunca me hicieron ninguna pregunta", ha relatado Cristina de Frutos.

Además, ha confirmado que "anteriormente" a presentarse a este proceso, le "dijeron que estaba dada" la plaza, pero decidió presentarse: "Si yo hubiese creído que estaba dada no me hubiese presentado", ha relatado la aspirante, quien no ha querido desvelar quién le dió esa información, pero sí se lo ha dicho a la jueza durante su declaración.

"Lo único que puedo decir es que era algo que sabían más candidatos, no solamente yo, porque yo lo oí como dos candidatos también lo decían" que estaba plaza "estaba dada", tras lo que ha señalado que a pesar de esta situación, decidió no denunciarlo, y ha reiterado que "no hubo igualdad de oportunidades en aquel proceso", ha concluido.