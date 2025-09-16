El fiscal general abona la fianza de 150.000 euros que le impuso el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abonado en el Supremo la fianza de 150.000 euros que le impuso este órgano tras la celebración de su juicio oral por revelación de secretos de la pasada semana. Según adelanta El País, varias fuentes a las que han tenido acceso apuntan que el fiscal ha tenido que aportar parte de su patrimonio mediante avales al no disponer de todo el dinero en metálico.

Asimismo, indican que tras conocerse la condena impuesta por el juez del Supremo Ángel Hurtado, fueron numerosas personas -tanto cercanas como anónimas- que se involucraron en aportar dinero para la causa, que en muchos casos consideran injusta, desproporcionada y que responde a intereses políticos y partidistas.

Desde esta misma mañana, el máximo órgano del poder judicial, tendrá que analizar y corroborar si los bienes con los que el fiscal general ha hecho frente para abonar la fianza son suficientes para hacer frente a las responsabilidad pecuniarias añadidas, como costas o multas adicionales.

El próximo paso para el fiscal será el de recurrir la fianza ante la Sala de lo Penal al considerar que esa cantidad es excesiva. Esta postura es totalmente contraria a la de González Amador, que presentará un recurso contra la decisión del magistrado al considerar que la cantidad no puede ser inferior a 300.000 euros.

Según explica la pareja de Ayuso, porque "jamás ha existido en nuestro jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general".

Por tanto, "siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros".