El fiscal ve acreditado que Fernández Díaz participó en el "operativo parapolicial delictivo" de la Kitchen

El fiscal César de Rivas considera acreditada la participación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el "operativo parapolicial delictivo" conocido como Kitchen, que no buscaba dinero del extesorero del PP Luis Bárcenas en el extranjero, sino documentación del caso Gürtel comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes, incluidas grabaciones.

El fiscal, que pide una condena de 15 años de cárcel para el exminsitro del primer Gobierno de Mariano Rajoy, ha expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional sus argumentos sobre por qué la operación Kitchen no fue un operativo de inteligencia, sino un dispositivo ilícito no comunicado al juez para sustraer documentación al extesorero, así las supuestas grabaciones a las que éste aludía con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de su de la captación de Sergio Ríos -chófer de Bárcenas-. tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior", ha recalcado el fiscal, aludiendo a mensajes incriminatorios registrados ante notario por el exnúmero dos de Interior.

Junto al exministro del Interior, el fiscal también pide 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para el ex director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil Eugenio Pino y para el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, mientras que para el excomisario José Manuel Villarejo reclama 19 años de prisión y para Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, captado como confidente, reclama una condena de 12 años y medio de cárcel.