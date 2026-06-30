Eva Soriano provoca una ola de reacciones al explicar por qué no liga en España: "¿Qué me queda? Irme fuera, que no me conozca nadie"

La presentadora, actriz y cómica Eva Soriano ha dado mucho que hablar en redes sociales tras contar en una alfombra roja por qué tiene que irse al extranjero a ligar y no puede hacerlo en España.

"Que lo sepa todo el mundo: no me como una mierda. No me como un colín", con esta certera y contundente frase ha definido Soriano lo que le ocurre cuando quiere intentar tener una relación con alguien en España.

Ha contado la presentadora que liga, pero en el extranjero "porque aquí no": "Aquí no me como una mierda. Y me quito las gafas, no me como una mierda. Mira, me suda el entreteto de la nariz. No se puede ligar en España".

"Me quedo mirando a un muchacho y el muchacho me mira y yo pienso: ¿me mira porque me mira o me mira porque soy Eva Soriano? Me quedo mirándole como enigmática y luego son gays, porque yo tengo mucho tirón con los gays. A mí me gustan mucho los chicos guapos y todos son gays", ha afirmado entre risas.

Por último ha explicado que con los chicos heterosexuales no tiene "tirón", que con con los gays "todo" pero que "por lo que sea" eso "no tira para adelante": "Con lo cual, ¿qué me queda? Irme fuera, que no me conozca nadie y si cruzo miradas pues por lo menos comerme el boquino con alguien. Estoy seca por dentro".

Mensajes de odio

Soriano ha compartido poco después en redes sociales la cantidad de mensajes vejatorios que ha recibido por hacer estas declaraciones que, como se puede ver en el vídeo, son también en tono de humor.

Desgraciadamente estos comentarios son habituales en redes sociales, sobre todo de hombres hacia mujeres, dejando patente la misoginia imperante en TikTok e Instagram ante la inacción de las plataformas, que permiten todo tipo de mensajes de odio contra las mujeres en redes pero luego censuran opiniones políticas progresistas.