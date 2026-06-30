Begoña Gómez pide permiso al juez Peinado para poder viajar en julio a la cumbre de la OTAN en Turquía y después a la graduación de su hija en Londres

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado permiso para poder viajar al extranjero entre los próximos 7 y 10 de julio de este año, 2026, con el objetivo de acudir a Turquía para la cumbre de la OTAN y, después, a Londres para asistir a la graduación de su hija. Según la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, "en todo momento estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización".

Según el documento que Gómez ha enviado a Peinado y al que ha tenido acceso El HuffPost, el viaje "tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española" que acompañará al presidente del Gobierno a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara; un evento al que la propia Gómez ha sido invitada por Emine Erdogan, la mujer del presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan.

La intención de Gómez pasa por realizar el viaje junto a la delegación española con salida el 7 de julio. La vuelta, según su solicitud, sería vía Londres, para poder estar presente en la graduación de su hija. Su regreso dede la capital británica se realizaría "en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña".

Con el ánimo de tranquilizar al magistrado, la defensa de Gómez le ha explicado que esta estará acompañada en todo momento "por el equipo de seguridad" que viaja con el presidente del Gobierno, algo "que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos" que pueda realizar la mujer de Sánchez.

Para poder realizar este viaje, Begoña Gómez se compromete además a devolver el pasaporte "al día siguiente hábil a la vuelta", es decir, el 11 de julio.

Begoña Gómez tuvo que entregar su pasaporte al juez Peinado después de que el pasado 20 de junio este le impusiera medidas cautelares ante la apertura de juicio oral. Peinado cumplió así las expectativas de las acusaciones particulares, presididas por la organización ultra Hazte Oír, que solicitaron la retirada del pasaporte y la prohibición del salir del país ante la existencia de riesgo de fuga.

Según el magistrado, no puede descartarse la posibilidad de la fuga ya que, aunque ahora cuente con la protección de las fuerzas de seguridad de Presidencia, la situación podría cambiar en el futuro. Peinado llegó a señalar que incluso podría recibir ayuda de algunos agentes para escaparse, algo que generó las críticas de todos los sindicatos policiales.