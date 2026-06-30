Dos pizzerías españolas, entre las cinco mejores de Europa

Aunque la pizza sea patrimonio napolitano e italiano por excelencia. En España cada vez se van encontrando más lugares donde este plato poco tiene que ver con la comida rápida o las masas precocinadas que han abundado durante años en las cadenas comerciales.

Dos pizzerías españolas se han colado en el top 5 del ranking Top 50 Pizza, que recoge las mejores pizzerías de Europa, excluyendo las italianas. La primera de ellas es Baldoria, en Madrid, que se ha colado en el segundo puesto de este top, mientras que la segunda es la Sartoria Panatieri, ubicada en Barcelona, que se coloca en el quinto lugar.

Sin embargo, si se amplía el top hasta el 50, la presencia española se amplía hasta con siete establecimientos: el Fratelli Figurato, en Madrid (11ª posición); Oura, en Santiago de Compostela (14ª); Demaio, en Bilbao (16ª); Balmesina, en Barcelona (17ª), y Gasparic, en Girona (39ª).

El top 15 europeo, queda así:

Napoli on the Road - Londres, Inglaterra Baldoria - Madrid, España IMperfetto - Puteaux, Francia 50 Kalò - Londres, Inglaterra Sartoria Panatieri - Barcelona, España Pizza Zulu - Fürth, Alemania nNea - Ámsterdam, Países Bajos Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Eslovaquia Forno d'Oro - Lisboa, Portugal Via Toledo - Viena, Austria Fratelli Figurato - Madrid, España Surt - Copenhague, Dinamarca Stile Napoletano - Chester, Inglaterra Oura - Santiago de Compostela, España La Piola Pizza - Bruselas, Bélgica

Baldoria, la octava del mundo y bate un nuevo récord europeo

En el caso de Baldoria, que se sitúa solo por detrás de la londinense Napoli on the Road, en este ranking, abrió sus puertas en 2022 y ha ido ascendiendo en el ranking mundial desde el 64º puesto en 2023 hasta lograr colarse entre los 10 primeros en 2025 ocupando el 8º puesto. Hito al que suma el segundo lugar a nivel europeo.

En su carta encontramos la clásica Margherita se oferta por 13 euros, mientras que la Bufala Fest (premiada como Mejor pizza de España), con tomate San Marzano asado, mozzarella de Bufala DOP, tomatitos confitados, crujiente de parmesano, pesto de albahaca y limón, por 17.

Pero también innovaciones como el Pibe de Oro, premiada como Mejor pizza de la Comunidad de Madrid en 2025, con crema de Pomo d'Oro amarillo del Vesuvio, Jamón Joselito Gran Reserva 2019, alcachofas crujiente, menta, crema de burrata fresca de Puglia, albahaca crujiente y nieve queso Idiazábal, que se oferta por 23 euros.

Sartoria Panatieri, la mejor pizza de Barcelona

En la ciudad condal se ubica Sartoria Panatieri, fundada por Rafa Panatieri y Jorge Sastre, que fue reconocida ya en 2024 como segunda mejor pizzería del mundo en 2024 y han recibido también un reconocimiento por la que, para muchos es la pizza más clásica, el The Best Pizza Margherita Award, que ofertan por 13 euros.

"Sartoria Panatieri se caracteriza por su enfoque en productos locales y sostenibles, que van desde la creación de su propia masa hasta la elaboración casera de embutidos. Este enfoque ha sido clave para que, en menos de una década, se haya consolidado como una de las pizzerías más innovadoras y reconocidas no solo en España, sino también en el mundo", señalan en su comunicado.

Sin embargo, en las cartas de sus locales, tanto en el de Grácia como en el del Eixample, hay variaciones por temporadas y platos y pizzas diferenciales. Además, cuentan con colaboraciones de chefs como Eugeni de Diego con su pizza de chicharrón de Cádiz, queso Payoyo, ralladura de limón, corteza de jamón y mozzarella, por 19,50 euros.

En su carta encontramos pizzas como la de crema de zanahoria asada, torreznos, queso fresco de cabra, zanahoria en escabeche y mozzarella por 15, 90 euros, o la de crema de calabacín, mozzarella, jamón braseado, calabacín asado y queso Serrat, por 19,50.