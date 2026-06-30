Lucía Martínez, experta en nutrición vegetal, sobre la fruta: "Decir que es mala porque tiene fructosa es un mensaje muy dañino"

La fruta ha sido siempre uno de los alimentos con mejor fama. Se consideraba nutritivo a la vez que saludable. pero ahora en redes sociales hay ciertos usuarios que cuestionan su potencial mediante mensajes que aseguran que gran parte de la población tiene problemas para absorber la fructosa o que comer fruta favorece el desarrollo de hígado graso.

Sin embargo, la dietista-nutricionista y experta en nutrición vegetal Lucía Martínez, durante su participación en el Podcast de Fit Generation, ha rechazado y cuestionado la autoridad con la que se han afirmado estas ideas. Para ella, es clave saber diferenciar los casos clínicos reales de los mensajes alarmistas, ya que no existe evidencia para afirmar que la mayoría de la población tenga intolerancia a la fructosa.

No todas las intolerancias son iguales

Martínez explica que cuando se habla de intolerancia a la fructosa se están mezclando situaciones muy diferentes. Por un lado, existe una intolerancia hereditaria, de origen genético, que es poco frecuente. Por otro, hay personas que desarrollan problemas para absorber la fructosa como consecuencia de enfermedades intestinales o alteraciones en la mucosa digestiva.

Un cuenco de avena nocturna con fruta y semillas para desayunar. Getty Images

"Estas últimas pueden tratarse, pueden ser reversibles y además hay distintos grados", explica. En estos casos, añade, no basta con retirar la fructosa de la dieta, sino que también es necesario tratar la enfermedad que ha provocado el problema.

Cada paciente necesita un tratamiento diferente

La experta insiste en que no existe una única solución para todas las personas con intolerancia a la fructosa. "Son patologías cuyo manejo dietético no es sencillo y requieren mucha personalización", señala.

Incluso dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden tolerar cantidades diferentes de fructosa, por lo que recomienda acudir siempre a un dietista-nutricionista o a un profesional sanitario cualificado antes de eliminar alimentos de la dieta. "Siempre con profesionales acreditados, no con gente con seguidores o 'autoridades' en Instagram", afirma.

¿Las personas con intolerancia no pueden comer fruta?

Según Martínez, la respuesta depende de cada caso. "No es tan simple como decir 'no comas fruta'", explica. Algunas personas pueden consumir determinadas frutas o pequeñas cantidades sin presentar síntomas, mientras que otras necesitan restricciones más estrictas durante un tiempo. Por eso insiste en que las recomendaciones generales que circulan en redes sociales pueden resultar engañosas.

Vista frontal de un hombre mayor comiendo ensalada de frutas. Getty Images

Y es que uno de los mensajes que más preocupa a la nutricionista es el que relaciona directamente la fruta con problemas de salud por su contenido en fructosa. "La evidencia científica dice que la fruta se asocia con mejores resultados de salud, así que es un alimento a promover", afirma.

Añade que la fruta aporta fibra, vitaminas, minerales y numerosos compuestos beneficiosos, por lo que eliminarla sin una causa médica justificada puede ser un error. Además, recuerda que en España el consumo de fruta entre niños y adolescentes está por debajo de las recomendaciones, mientras que los alimentos ultraprocesados siguen ocupando un lugar importante en la alimentación diaria.

¿La fruta produce hígado graso?

Otro de los mitos que desmonta Martínez es la idea de que la fructosa de la fruta provoca hígado graso. "No hay evidencia sólida de que comer fruta cause hígado graso", asegura. La especialista explica que algunos estudios han analizado dietas muy hipercalóricas con grandes cantidades de azúcares añadidos, pero esos resultados no pueden extrapolarse al consumo habitual de fruta.

De hecho, señala que el bajo consumo de fruta se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades y mortalidad, mientras que para prevenir el hígado graso es mucho más importante reducir otros factores de riesgo. "Si quieres prevenir el hígado graso, habla del alcohol, no de la fruta", concluye.