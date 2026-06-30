Un experto en plagas desvela por qué cuesta tanto eliminar a las cucarachas de casa: "No podremos erradicarlas"

Llega el verano y con el calor aparece un viejo conocido: las cucarachas. Estos insectos se multiplican con el aumento de temperaturas y pueden convertirse en un verdadero quebradero de cabeza si los tienes en casa.

Nadie quiere verlas en el baño, en la cocina o en la habitación mientras duermes... pero dependiendo de dónde vivas es posible que las encuentres con frecuencia. Ocurre, por ejemplo, en zonas de costa o en aquellas donde hay mucha humedad.

Lo más sencillo en estos casos es recurrir al insecticida y rezar para que funcione. Y es este último punto el que mayor ansiedad genera en situaciones así. Por mucho que rocíes el producto, hay ocasiones en las que las cucarachas no desaparecen. Y cuando menos te lo esperas las vuelves a encontrar en cualquier estancia de casa. Pueden entrar, por ejemplo, por el huego del frigorífico o en una bolsa que hayas traído del supermercado.

¿Y por qué resulta tan complicado deshacerte de ellas? Un experto en plagas ofrece una respuesta que te va a meter el miedo en el cuerpo.

Por qué es casi misión imposible eliminar a las cucarachas

"La resistencia de las cucarachas es una evidencia", advierte Andreu García, vicepresidente y portavoz de la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental (ADEPAP), en una intervención en Catalunya Ràdio.

El experto aclara que las cucarachas son más fuertes que antes, y esto se debe a que han desarrollado resistencia a los insecticidas y a los cebos que se suelen utilizar para tratar de eliminarlas.

García detalla que "hay resistencias genéticas", pero también "resistencias de carácter comportamental", es decir, que han aprendido a evitar los cebos, porque detectan que son peligrosos para ellas y no los comen.

Por lo tanto, si las cucarachas evitan estos cebos, los insecticidas dejan de mostrar la eficacia que sí poseían antes. No es cosa tuya, entonces, se trata de una situación generalizada.

García descarta que las plagas de cucarachas se puedan erradicar por completo. Su apuesta pasa por controlarlas. "Tendremos que acabar negociando con las cucarachas y mantener sus poblaciones en niveles tolerables", asegura en la entrevista.

Algunos consejos que puedes seguir para controlar su aparición en casa es tirar la basura con frecuencia y mantener siempre el cubo cerrado, no dejar restos de comida a la vista, sellar grietas y revisar los desagües.