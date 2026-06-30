Ni ingleses ni alemanes: la nacionalidad europea que más vivienda compra en España

La compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes se ha convertido en una importante tendencia en España. El 18,8% de la vivienda se vende a este tipo de perfiles, según datos de Idealista. Esto supone un total de 52.781 en 2025.

Algunos señalan este elemento como una de las claves del encarecimiento de la vivienda en España. Manifestaciones como las que ha habido este fin de semana en Málaga así lo señalan.

Lo cierto es que la mayor parte de los extranjeros adquieren inmuebles en zonas turísticas, como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña o las Islas Canarias. Las ciudades costeras son las que más atractivas resultan para este perfil europeo que busca una inversión o una residencia vacacional en España.

El principal foco de venta para extranjeros se encuentra en Alicante, concretamente en la Costa Blanca. Localidades como Jávea, Torrevieja y Denia son las que despiertan mayor interés. También en la provincia de Málaga tiene un enorme peso la venta a no residentes, sobre todo en Marbella, Estepona, Mijas y la propia capital de la Costa del Sol.

La nacionalidad europea que más vivienda compra en España

Muchos pueden pensar que británicos y alemanes son los ciudadanos extranjeros que más vivienda compran en España. Pero no es así. Hay una nacionalidad que supera al resto, y quizás no la espera.

Se trata de los neerlandeses. Los habitantes de Países Bajos son los extranjeros no residentes que más vivienda están comprando ahora mismo en nuestro país. Las cifras en 2025 son las siguientes:

Compradores de Países Bajos : un total de 6.289 viviendas como no residentes.

: un total de 6.289 viviendas como no residentes. Compradores de Alemania : un total de 6.233 viviendas como no residentes.

: un total de 6.233 viviendas como no residentes. Compradores de Reino Unido: un total de 6.152 viviendas como no residentes.

un total de 6.152 viviendas como no residentes. Compradores de Bélgica: un total de 4.305 viviendas como no residentes.

Sumando los residentes, Países Bajos alcanza las 8.354 adquisiciones de vivienda en 2025.

Los compradores de esta nacionalidad buscan vivienda en la Costa del Sol para destinarla principalmente al alquiler turístico, según expone un artículo de EuroWeekly. Los que compran vivienda para su propio uso y disfrute lo hacen por el clima y el estilo de vida de la costa.

Los primeros datos de 2026 señalan que los compradores neerlandeses continúan teniendo una posición fuerte en el mercado inmobiliario.