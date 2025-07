El Gobierno se abre a extender la vida de las centrales nucleares si no encarece el recibo de la luz

Fernando Sánchez / Europa Press via Getty Images

El Gobierno de España se abre a una eventual revisión del calendario nuclear, siempre que se cumplan determinadas condiciones, como que el paso no encarezca el recibo de la luz. Lo desvela este jueves El País, que da cuenta de un cruce de comunicaciones entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las principales firmas del sector, Endesa e Iberdrola.

Según detalla el diario, ambas empresas propusieron a inicios de junio "replantear" el calendario de cierre que se pactó en 2019 entre las partes y que implica la clausura de las siete centrales atómicas entre 2027 y 2035. A mediados de ese mismo mes, la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, emitió una carta dirigida a Mario Ruiz-Tagle (CEO de Iberdrola España) y José Bogas (CEO de Endesa) comunicando su disposición a hablar del asunto.

Entre las condiciones que la ministra cita para estudiar esa prórroga destaca el hecho de que no puede suponer "un coste extra para los consumidores". Además, deben cumplirse los requisitos que determine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en materia de seguridad y añade como "imprescindible" que se garantice la seguridad de suministro de acuerdo con las exigencias del operador del sistema eléctrico, esto es, Red Eléctrica.

Hubo respuesta, a finales de junio, a la misiva ministerial, otra vez por carta. En este caso, las eléctricas dicen sí, se avienen a atender esas exigencias a cambio de tener más tiempo. La oferta condicionada funciona. "Además de cumplir con los requerimientos de seguridad nuclear y de suministro, estiman que el actual calendario de cierre sí implicará un coste añadido para los consumidores, que se evitaría prolongando la vida de algunas centrales. Tanto Tagle (Iberdrola) como Bogas (Endesa) agradecen la rápida respuesta de la ministra y se ponen a su disposición. También le emplazan a un eventual encuentro", sostiene El País.

El toma y daca ha sido calificado por fuentes de las empresas como "discreto, amistoso y constructivo", pero no se aportan más valoraciones, al igual que ocurre en el propio ministerio del ramo.

Fuentes al tanto de las conversaciones señalan que Guardiola no hará ninguna concesión fiscal hasta que no se mueva en esa línea el Gobierno central. Otras fuentes señalan que ese es el posicionamiento de Génova para este asunto, y que Mazón tomó la decisión de manera autónoma, sin contar con la disciplina impuesta por el partido a nivel nacional. También en Cataluña el PSC se resiste con la ecotasa, un gravamen que los partidos independentistas no han pedido tampoco eliminar. Junts es partidario del alargamiento de las centrales nucleares, ya que la mitad del parque atómico nacional está en Tarragona.

La negociación no es fácil. En paralelo a las conversaciones, Endesa e Iberdrola han abierto una guerra judicial en la que reclaman 778 millones al Estado. La contienda es más amplia, ya que en juego están otros temas hipersensibles, como la negociación por la retribución de las redes o las responsabilidades por el apagón. En el sector creen que la partida se juega de forma amplia con todas las cartas sobre la mesa.

