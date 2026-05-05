El Gobierno aprueba la ampliación legal que hará obligatoria la escucha al menor: "No podemos ser neutrales ante las violencias"

El Gobierno ha aprobado en primea vuelta la ampliación de ley de protección a los menores frente a la violencia que obliga a escucharles sin límite de edad en los procesos judiciales que les afectan e impide la custodia compartida si puede afectar negativamente a su bienestar físico o emocional. Sobre ella ha profundizado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. "España vuelve a ser país pionero en la defensa de los derechos de la infancia, siendo el primero en prohibir el SAD por ley. El interés superior del menor implicará que el menor no puede convivir con el maltratador", ha asegurado durante la rueda de prensa.

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros este martes, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, refuerza la protección de los menores y su interés superior, que tendrá que justificarse cómo protege mejor su bienestar físico, emocional y psicológico expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales. "Los maltratadores no podrán trabajar con los menores e infancias. Quizá es algo evidente, pero en muchas ocasiones no se han producido. No podrán trabajar ni en un colegio ni en un centro educativo o deportivo", ha asegurado la ministra.

"Ya no es una cuestión arbitraria o subjetiva, establecemos la prioridad absoluta de que un niño o una niña crezcan en espacios libres de violencia", ha asegurado Rego. "Los hijos e hijas cuya madre haya sudo víctima de violencia de género pasarán también a ser víctimas de violencia de género", ha dicho.

Con la aprobación de la reforma se quiere "promover entornos más seguros" para los menores, ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha recordado que "el asesinato de 68 menores por violencia de género entre 2013 y marzo de 2026 evidencia la necesidad de seguir avanzando en la mejora del sistema de protección".

"No podemos ser neutrales ante las violencias", ha enfatizado Sira Rego en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. "Es una garantía de derechos y una cuestión de justicia. Se establecen condiciones tanto en el ámbito administrativo como el judicial. Obliga al sistema a motivar al sistema a valorar sus decisiones con perspectiva de infancia", ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia agradeciendo a las personas que han trabajado a lo largo de los últimos meses para poder hacer efectiva esta norma.

"Gracias a los niños y niñas que sufrieron la violencia y que han tenido la generosidad de compartir su dolor porque gracias a ellos esta ley ha salido hacia adelante", ha concluido la ministra ante esta norma que pone en el centro la seguridad de los menores y al infancia.