El Gobierno desplegará más policías que nunca para el final de La Vuelta en Madrid

Más de mil policías se desplegarán este fin de semana en Madrid para las dos últimas etapas de La Vuelta Ciclista a España ante las protestas que se suceden desde hace días en contra de la participación de un equipo israelí en la carrera y ante el genocidio en Palestina. El dispositivo de seguridad ha sido cerrado esta mañana en una reunión en la Delegación del Gobierno en Madrid. Será el mayor despliegue policial que se ha hecho nunca en La Vuelta.

Según avanzó este martes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el dispositivo busca "dar una respuesta suficiente que garantice que los eventos puedan desarrollarse con la mayor normalidad posible, que el evento deportivo se complete y que los ciudadanos puedan disfrutar de ellos en condiciones de seguridad".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue un paso más allá y advirtió de que, si hay incidentes, tratarán de "reprimirlos de la forma más rápida posible, evitando que de cualquier manera se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas que forman parte de La Vuelta, pero también de todos los espectadores".

Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado una entrevista en Antena 3 para atacar al Gobierno, pidiendo que ponga la misma seguridad en La Vuelta "que a Begoña Gómez", la mujer del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Desde hace unos días hay convocadas protestas en Madrid para coincidir con las dos últimas etapas de La Vuelta, unas concentraciones similares a las que han protagonizado el circuito a lo largo de toda España en contra del genocidio y la participación del equipo Israel-Premier Tech, propiedad de un empresario millonario cercano a Benjamin Netanyahu.

Este martes, varios manifestantes bloquearon la carretera en el tramo final de la etapa y la organización decidió darla por finalizada a falta de ocho kilómetros. Como ya ocurrió por primera vez en Bilbao, de nuevo no hubo ganador y los tiempos de los ciclistas se pararon en el punto acordado.