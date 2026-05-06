Esto dicen los expertos sobre los riesgos del hantavirus: ¿puede provocar una pandemia como el COVID-19?

El hantavirus está causando cada vez más preocupación. España va a acoger el crucero en el que se ha producido el brote y trabajará junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atender a los pasajeros y controlar la crisis.

El MV Hondius se dirigirá a Canarias, aunque tres pasajeros contagiados serán trasladados a Países Bajos para recibir tratamiento médico. En el barco hay 14 ciudadanos españoles que se encuentran en buen estado.

Algunas personas ya relacionan esta situación con los inicios de la pandemia de COVID-19, pero lo cierto es que no tiene tantas semejanzas como pueda parecer. Así lo han indicado diferentes expertos a lo largo de las últimas horas.

Uno de ellos ha sido Fernando Simón, quizás el rostro más conocidos de la pandemia de coronavirus. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) afirmó ayer que el brote de hantavirus "no va a suponer un riesgo para España en absoluto".

No es el único experto que se ha pronunciado al respecto, y todos ellos coinciden en el bajo riesgo y en que la situación no es parecida a la de la pandemia de COVID-19.

Los expertos aclaran el riesgo que supone el hantavirus

Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, es una de las voces autorizadas que han tranquilizado a la población sobre el peligro del hantavirus: “El riesgo ahora mismo, es bajo, muy bajo. Se tomarán los protocolos pertinentes, no sólo con los pasajeros, sino también con las instalaciones para su desinfección”, ha detallado en unas declaraciones para El HuffPost.

El epidemiólogo Amós García también se ha pronunciado. En una entrevista para Hora 25, en la Cadena SER, ha hablado sobre el peligro de que el virus se propague: "El posible riesgo de que fuera del contexto del barco haya una expansión de la enfermedad es prácticamente imposible", ha aclarado, haciendo hincapié en que, estando el brote dentro del crucero, las opciones de que los contagios aumenten fuera del mismo son casi nulas.

García también se ha mostrado favorable a atender a los pasajeros del barco, ya que lo considera una cuestión de humanidad: "Los enfermos tienen que ser trasladados y las personas que siguen en el barco sin síntomas están completamente angustiadas, hay que darles una respuesta".

Atendiendo, pues, a las declaraciones de los expertos, no deberías estar preocupado por el contagio de esta enfermedad.

¿Es igual que el coronavirus?

Los síntomas del hantavirus, en su fase inicial, son similares a los del COVID-19 y otras afecciones como la gripe. Las personas contagiadas sienten cansancio, cefaleas y dolor muscular. Además, suelen tener fiebre, náuseas y vómitos.

En el caso de que se agrave, el hantavirus provoca dolor en el pecho, dificultad para respirar y una caída de la presión arterial. Estas complicaciones pueden derivar en el fallecimiento del paciente.

En este sentido, el hantavirus podría resultar parecido al COVID-19, pero lo cierto es que no guardan demasiadas semejanzas, sobre todo porque el contagio es mucho más complicado.

"El hantavirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores, la transmisión de persona a persona se conoce pero no es muy frecuente y es difícil", aclaró ayer Fernando Simón, misma opinión que mantiene Amós García: "Una transmisión persona-persona es tremendamente complicada, se puede dar en un tipo de variante americana, pero con muy pocos casos, siempre en personas con un contacto muy íntimo y muy estrecho".

El COVID-19 se contagiaba de manera más sencilla, a través de las gotículas respiratorias que expulsaban los contagiados. Por eso los expertos consideran imposible o muy difícil que el hantavirus cause una situación como la de 2020.