El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes

El diario El País publicó este miércoles un audio en el que el CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), pedía a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".

“En Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice en ese audio filtrado Pablo Gallart, quien reclama hacer ajustes para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

Este jueves, el periodista Pablo Linde publica en el mismo diario que cuatro directivos que denunciaron en el canal ético interno estas directrices para aumentar las listas de espera y descartar procesos no rentables para aumentar beneficios, fueron despedidos.

Pilar Navarro, que era gerente del hospital, cursó una denuncia interna para alertar de estas prácticas y fue despedida a los dos días. Carlos Catalán, director médico del grupo, María Josefa Soriano, directora de enfermería, y José David Zafrilla, director de calidad y experiencia del paciente, hicieron lo mismo posteriormente y acabaron en la calle "debido a la pérdida de confianza en su gestión y su falta de liderazgo", ha asegurado posteriormente el grupo Ribera. El departamento de Compliance también archivó estas denuncias al no ver “evidencias de un incumplimiento en el contrato concesional o de la normativa aplicable”.

Pablo Gallart dimitió este miércoles de su cargo tras la publicación de su audio "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".

El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".

La Comunidad de Madrid no detecta incumplimientos

De izquierda a derecha, este domingo: José María Aznar, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images

Tras conocerse la noticia, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid.

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad, sin embargo, ha señalado que "no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público". En todo caso, ha convocado con carácter de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa y un equipo multidisciplinar del Departamento se ha personado en el hospital para constatar 'in situ' la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos.