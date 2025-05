El juez cita a la expareja de José Luis Ábalos que no acudió al Supremo y al exjefe de gabinete de Reyes Maroto

Juan Carlos Rojas/Picture Alliance via Getty Images

El magistrado Leopoldo Puente ha citado a Claudia Montes, que fue miss Asturias 2017 y expareja del exministro Jose Luis Ábalos, así como al exdirector de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, para que declaren como testigos el próximo miércoles 21 de mayo.

Puente cita nuevamente a Montes para aclarar su contratación en LogiRail, una vez que la mujer no compareció el pasado día 6 para declarar porque no recibió formalmente la citación judicial al haber sido desahuciada, si bien ahora lo hace con expreso apercibimiento de que, en caso de no comparecer, sin motivo previamente justificado, se le impondrá una multa de entre 200 y 5.000 euros.

Dice el juez que acuerda su citación tras recibirse un oficio de la Policía Local de Gijón sobre su paradero, si bien su domicilio permanece reservado en la pieza de información sensible. Según la UCO, Montes "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública LogiRail por "la influencia" del exministro y con "la relevante colaboración" de su exasesor Koldo García.

Los investigadores sostienen que fue contratada en 2019 en LogiRail "cuando formaba parte del círculo personal de Ábalos" gracias a su influencia, e incorpora un mensaje del exministro a su exasesor: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió Koldo García, que envió su currículum al expresidente de Renfe, Isaías Táboas. Cuando finalizó su relación laboral después de tres años, Claudia Montes se intercambió mensajes con Koldo García que apuntarían, según la UCO, a que dicho currículum estaría falsificado.

En cambio no cita como testigo a Táboas, aunque deja la puerta abierta en espera de la testifical de Montes y de recibir la documentación de Logirail -dependiente de Renfe- que el magistrado ha pedido para conocer la contratación de la expareja de Ábalos en esta empresa pública. Al respecto señala que "parece razonable esperar al resultado de las mencionadas diligencias y deja claro que "eventuales irregularidades" que "pudieran tener éstas perfiles delictivos" corresponderían a la Audiencia Nacional, como recientemente hizo con Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.

La reunión en Industria con los empresarios Pano y Rivas

Por el contrario, sí que cita como testigo a Juan Ignacio Díaz Bidart, exdirector de Gabinete de la exministra Reyes Maroto, a petición de las acusaciones populares.

Estas pedían que declarase para explicar si, ciertamente, se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas (investigado en la Audiencia Nacional en la rama del caso Koldo y en Hidrocarburos) y Carmen Pano, (imputada en esta segunda causa) con la finalidad de tratar la obtención de licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.

Dichas acusaciones consideran que la compra de una casa en la provincia de Cádiz, que después fue arrendada a Ábalos, podría aparecer vinculada a la obtención de la citada licencia para Villafuel, cuyo administrador de hecho sería Claudio Rivas. El instructor considera que la testifical de Díaz Bidart resulta pertinente a los efectos de acreditar la existencia de la reunión con Rivas y Pano, así como la persona que pudo haberla impulsado.

Ahora bien, el magistrado rechaza el resto de diligencias solicitadas por las acusaciones por no considerarlas pertinentes, útiles ni necesarias a la investigación. No admite la citación como testigos del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura, de la esposa del exasesor ministerial Koldo García, o del gerente y otros dos empleados de Logirail. Tampoco acepta que se solicite diversa información a la SEPI sobre el expediente de Air Europa.