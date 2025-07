El otro lado de la política: la pasión de Verónica Barbero por la escalada

Verónica Barbero (Gijón, 1980) asumió la portavocía de Sumar en el Congreso de los Diputados en noviembre del año pasado, justo después de que estallara el 'caso Errejón'. "Es el momento de defender un proyecto feminista, plurinacional y comprometido con los derechos de la clase trabajadora", dijo en la red social X al hacerse oficial su designación.

Desde entonces, ha liderado en la Cámara Baja el discurso de su grupo plurinacional en unos meses de profunda crispación y zozobra, principalmente por el 'caso Koldo' que azota al PSOE. Lo que ha llevado a la asturiana a demandar recientemente a sus socios de Gobierno "valentía" para "empujar" leyes de calado social como la ampliación de los permisos parentales.

A sólo unos días de que cierre el curso parlamentario, El HuffPost se cita con la diputada para repasar la actualidad política. Lo hacemos, sin embargo, en un lugar muy particular: en el rocódromo Climbat X-Madrid para practicar con ella escalada. Y es que Barbero es una gran aficionada a los deportes de aventura.

"Me encanta la escalada. Siempre me ha gustado practicar deporte, sobre todo al aire libre. Y me junté con una persona que es mi pareja, la cual adora la montaña, y así empezamos. Fue un amor a la montaña y a mi pareja", asegura.

A la entrevista viene totalmente equipada, con su arnés, sus pies de gato y su casco. "Yo soy inspectora de trabajo y siempre que me subo a más de cinco metros de altura me pongo casco", asegura.

Aficionada también a la espeleología, Barbero nos demuestra delante de la cámara su habilidad para subir por una pared de más de diez metros de altura con suma facilidad. "Tienes que moverte como si fueras una oruga. Te enganchas y vas encogiéndote y estirándote. Lo que suele hacer que pierdas el equilibrio es no tener el cuerpo bien situado", asegura cuando le preguntamos sobre sus trucos para la escalada.

A lo largo de la entrevista, Barbero nos expresa su preocupación por la enorme crispación que se vive últimamente en el Congreso. Tanto en los plenos, "con unas sesiones de control al Gobierno con gritos y sin debate", pero también en las ruedas de prensa, donde la dirigente de Sumar ha protagonizado momentos complicados con algunos de los acreditados en la Cámara Baja, como Vito Quiles o Bertrand Ndongo. "Tener a esa gente es desesperante. Perturban el trabajo de la gente y lo hacen con violencia", asegura.

En la parte más distendida de la conversación, Barbero señala que fue Yolanda Díaz quien le animó a entrar en política al final de la pasada legislatura. Una compañera "muy riquiña" a la que sólo dedica buenas palabras. "Tú dile que arriba está la reducción de la jornada laboral y ahí va a escalar ella, sin cuerda ni nada", asegura sobre Díaz retomando su pasión por la escalada.

Además, confiesa tener sentimiento "de mala madre" por no estar con su hijo de ocho años todo el tiempo que le gustaría, pero que trabaja duro y durante muchas horas para dejarle un país con "mejor conciliación y menos jornada laboral".

Al final de la entrevista, le proponemos un juego para que asocie a un político con un deporte. ¿Qué actividad deportiva ve practicando a Sánchez? ¿Y a Feijóo? Con Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro: "Yo la veo compitiendo en el 'vale tudo', que es un deporte en el que vale todo y no hay normas".

