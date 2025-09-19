El mensaje de La Palma a los afectados por la DANA y los incendios: "Aprovechad y pedid ahora, luego os olvidarán"

En una década donde las tragedias están a la orden del día, la que pegó el pistoletazo de salida en 2021 fue La Palma. El volcán entró en erupción aquel 19 de septiembre y se mantuvo emergiendo lava durante 85 días. Casas, negocios y la historia de centenares de personas se perdieron entre el magma y las cenizas que quedaron tras de sí. Ahora, cuatro años después, habitantes e instituciones de la isla bonita mandan un mensaje para los afectados de los incendios y la DANA que atraviesan, sin equipararlas, un camino similar al que ellos vivieron entonces.

"La gente tiene que pedir y reivindicar ahora mismo todo lo que puedan y más porque cuando haya otra tragedia pasas a segundo plano y nadie se interesa por ti. Esta semana hay muchos periodistas por la isla, pero porque es el cuarto aniversario, nada más. Ni el Estado se preocupa de nosotros, esto se apagó y el foco de interés murió hace mucho tiempo. Aquí se reivindicó poco y salió poco a las calles a protestar, creo que en Valencia salió más. Que aprovechen ahora porque después, en cuanto pase algo, la gente se olvidará", explica uno de los vecinos de Puerto de Nous. Durante estos cuatro años no ha podido volver a su casa por los gases de dióxido de carbono y una de las dos sedes de su negocio permanece cerrada por los estragos que causó el volcán.

"Cuando veo a la gente evacuada por los incendios o la DANA y pienso que ellos sufrieron más que nosotros, porque tienen sus muertos. Yo no dejo de llorar por ellos y en todo lo que pudimos ayudamos lo que pudimos porque ellos también vinieron aquí a echarnos una mano. Lo único que les digo es que tengan un poco de fe y de ir a pedir, no callarnos. A mí me decía uno de los bomberos que trabajó aquí en La Palma, 'Toni, griten ahora antes de que se acabe el volcán y que los medios están aquí, porque cuando se apague no volverán'. Y tenía razón", expresa Antonio, de 52 años, la lava arrasó su ferretería y las casas de la mayoría de su familia. "Es necesario que quien necesite ayuda alce la voz y le hagamos caso", concluye.

A nivel político, dirigentes canarios también han querido expresar sus recomendaciones y ánimos a las víctimas de los incendios y la DANA. Nieves Lady es consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. "Lo primero que les diría es que no dejen nunca de luchar por lo que consideran justo. Aquí, en La Palma, no lo hemos hecho, no hemos parado de pelar por ello y se puede hacer realidad. Y el segundo mensaje sería que yo creo que como comunidades autónomas tenemos que plantarnos y desde donde se han sufrido catástrofes. Hay que cambiar el sistema de respuesta ante una emergencia de este tipo", reflexiona en conversación con este periódico.

"Hoy en día, con las emergencias que tenemos en este país, lo hemos visto con el volcán, con la DANA, con los grandes incendios de sexta generación, como llaman, que lo arrasan absolutamente todo... El sistema de respuesta de un Estado no puede ser que si tú pierdes tu vivienda habitual, como mucho te dan 15.000 euros y si pierdes media vivienda o una parte de ella, con suerte te dan 10.000. Esto no puede ser la respuesta de un país que está en Europa, que tiene blindado el Estado del bienestar y que lo que busca es que las personas puedan desarrollar su vida", concluye la consejera.

Volcán de La Palma en erupción siendo fotografiado por dos personas. Anadolu Agency via Getty Images

"La recuperación de la isla no ha terminado, las carreteras todavía no se han solucionado y falta mucho. Desde luego, después de cualquier tragedia el proceso es lento y muy duro, habrá gente que lo siga pasando fatal con el paso de los meses e incluso años", reflexiona Jezabel, bióloga que logró anticipar el volcán y sacar las cosas de su casa. Ahora y por la dificultad de la situación de los alquileres en la isla, vive con sus tres hijos en un piso de 50 metros cuadrados.

Sergio Rodríguez es presidente del Cabildo Insular de La Palma. Lleva los últimos años gestionando la reconstrucción de La Palma e intentando sacar adelante la isla pese a las dificultades que se le presentan. "Ahora ha pasado el primer momento que es el ámbito más negativo, pero ahora toca un proceso que también va a ser complejo. Que no se desanimen, hay que pelear, la lucha comienza hoy, pero es de todos los días y que, a pesar de esas dificultades, las cosas van llegando", expresa Rodríguez para concienciar a los afectados por la DANA y los incendios que se enfrentarán a una situación similar a la que llevan atravesando ellos desde hace cuatro años.

"Lógicamente va a depender mucho del compromiso de las administraciones. Siempre he dicho que España, que es un país desarrollado en pleno siglo XXI, no se puede permitir la imagen de lo que sucedió en Lorca en su momento. Hay una oportunidad para que se demuestre que somos un país efectivamente desarrollado y que no dejamos a ningún ciudadano detrás. Nosotros, los que estamos atrás de las administraciones, tenemos que luchar para que así sea. Hay cosas que no podemos controlar, que son las catástrofes naturales, pero tenemos que tener la certeza de que tenemos una administración que puede responder cuando sea necesario", concluye el presidente del Cabildo.

La década comenzó con la tragedia de La Palma y su volcán en erupción y, años después, tanto la DANA como los incendios la sucedieron. Cuando pasa, la atención es constante, medios y representantes públicos mantienen su interés en las zonas afectadas, pero cuando termina el telediario y la relevancia va menguando se enfrentan al proceso más difícil de todos: recuperarse y volver a salir hacia adelante, en silencio, sin los grandes focos y, en muchos casos, sin la ayuda que un día les prometieron.