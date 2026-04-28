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El PNV tampoco apoyará el decreto de la prórroga de alquileres
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El PNV tampoco apoyará el decreto de la prórroga de alquileres

Los nacionalistas vascos optan por la abstención, lo que obliga ahora a un "sí" de Junts

Javier Escartín
Javier Escartín
El portavoz del PNV Aitor Esteban interviene durante la segunda jornada de la investidura del secretario general del PSOE Pedro Sánchez.
El presidente del EBB del PNV Aitor EstebanEFE / Javier Lizón

El PNV se abstendrá este martes en la votación en el Congreso del decreto de prórroga de los alquileres. El Gobierno no contaba, en principio, con los apoyos necesarios para que el texto fuera convalidado tras avanzar Junts que iba a votar en contra.

Ha sido el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el que ha anunciado, en una entrevista a 'Euskadi Irratia', que el Grupo Vasco se abstendrá en el decreto de prórroga de alquileres.

Por tanto, el pleno del Congreso derogará, previsiblemente, el decreto Ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta. La abstención del PNV obliga ahora a que Junts votara a favor del decreto para contrarrestar los votos en contra de PP y Vox. Algo que los independentistas catalanes ya han dicho que no va a ocurrir. 

Javier Escartín
Javier Escartín
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Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

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