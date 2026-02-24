El PP cita a José Bono y Borja Cabezón para la comisión Koldo del Senado

El PP ha anunciado este martes que el exministro José Bono y el dirigente socialista Borja Cabezón estarán incluidos en el nuevo listado de próximos comparecientes de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, cuando se apruebe la decimosexta ampliación de su plan de trabajo.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha indicado en una nota para la prensa que Bono será llamado a declarar tras ser publicado que creó cuatro sociedades de asesoramiento en la República Dominicana, donde "se asoció con el hombre de confianza" en ese país de otro exministro socialista, José Luis Ábalos, ha añadido.

Respecto a Borja Cabezón, secretario adjunto de Organización del PSOE, García ha señalado que es "amiguísimo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tiene "sospechas de corrupción".

El nuevo listado de próximos comparecientes se completa con otros ocho nombres: José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa; Rafael Pineda, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía; Ramiro Campos y Miguel Ángel Sánchez, directivos de Globalia; Eduardo Pérez y Carmelo Aznárez, empresarios relacionados con Forestalia; Marc Pons, miembro de la ejecutiva del PSOE, y Carlos López de las Heras, directivo de Tubos Reunidos.

El PP ha recordado que otras personas cuya comparecencia ya fue aprobada en anteriores listados aún tienen pendiente su declaración ante los senadores, por lo que podrían figurar también entre las próximas citaciones.

Hasta el momento, esta comisión ha celebrado cien comparecencias y está previsto que este miércoles, en la 101, declare el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y la próxima semana, en la 102, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero