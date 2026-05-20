Quién es quién en la trama del 'caso Plus Ultra': de Julio Martínez a Zapatero, sus hijas y las empresas que figuran en el auto

Las hijas de Zapatero, el propio expresidente, el empresario Julio Martínez y el presidente de Plus Ultra son protagonistas del caso

La imputación de Zapatero sigue dando que hablar. El auto del juez José Luis Calama considera al expresidente como uno de los principales implicados de una trama de corrupción.

Zapatero tendrá que declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional. El expresidente está siendo investigado por blanqueo de capitales y tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Su nombre es el que más llama la atención del 'caso Plus Ultra'. Al fin y al cabo se trata de la primera vez que un expresidente es imputado en España. Sin embargo, no es el único implicado.

Seguro que en las últimas horas has escuchado nombres como Julio Martínez o Gertrudis Alcázar. También han sonado empresas como WhatTheFav o Análisis Relevante. El auto señala a varios protagonistas en una trama compleja y en la que resulta sencillo perderse.

Merece la pena repasar cada uno de estos nombres para tener una mayor perspectiva de lo que está sucediendo con el 'caso Plus Ultra'.

José Luis Rodríguez Zapatero

El juez considera que el expresidente del Gobierno es el "vértice de la estructura". El auto expone que Zapatero "ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

El centro de coordinación de la red sería su despacho de la calle Ferraz, donde la UDEF ha llevado a cabo un registro durante cinco horas.

En el auto aparecen mensajes de los directivos de Plus Ultra en los que nombras en diferentes ocasiones a Zapatero, utilizando motes como "nuestro pana Zapatero" o "el amigo Zapa".

El juez le atribuye haber cobrado casi dos millones de euros en comisiones a través de sociedades instrumentales.

Además, una de las empresas clave en la trama, Análisis Relevante, efectuó pagos a Zapatero por labores de consultoría, siendo la cuantía de 70.000 euros brutos al año, según admitió el expresidente en una comparecencia en el Senado, aunque afirmó no conocer la relación de la consultora con la aerolínea rescatada.

Zapatero ha difundido un vídeo en el que defiende su inocencia: "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", aclara. También ha prometido colaborar con la justicia.

Julio Martínez Martínez

Una pieza clave del caso. Es amigo de Zapatero y administrador de Análisis Relevante.

Julio Martínez creó esta empresa en febrero de 2020. La idea era fundar una startup que se dedicase a la elaboración de informes de geopolítica para empresas, según informa El País.

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Pero desde el primer año de su creación Análisis Relevante facturaba a Plus Ultra, que fue rescatada en 2021 por 53 millones de euros.

Una vez la UDEF empieza a investigar, encuentra en el ordenador de Julio Martínez un contrato que implica a Plus Ultra y Análisis Relevante. La aerolínea le daría una comisión del 1% del rescate a la consultora si este se lograba.

Cristóbal Cano

El auto lo considera la mano derecha de Julio Martínez Martínez. Se situaría en un tercer nivel en la trama.

El juez le atribuye un papel gestor en las diferentes sociedades de Martínez. La UDEF ha encontrado un correo electrónico, fechado el 23 de febrero de 2021 (aún no se había aprobado el rescate de Plus ultra), en el que le envía un contrato a Julio Martínez con la comisión del 1% del rescate.

Laura y Alba Rodríguez Espinosa

Las hijas de Zapatero. Son administradoras de la agencia de publicidad y marketing WhatTheFav. En sus redes sociales se describen como una empresa "multimedia, creativa y digital". En LinkedIn acreditan tener menos de diez empleados.

Aunque trabajan para todo tipo de empresas y crean cualquier clase de contenido, su especialización son los eSports. Hacen seguimiento de competiciones como League of Legends o Clash Royale.

El capital social de la compañía es de 3.000 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros, según el portal Empresia.

Cuando Zapatero admitió en el Senado haber colaborado para Análisis Relevante, también explicó la implicación de sus hijas: “Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”.

En principio, WhatTheFav habría realizado labores de comunicación y marketing para Análisis Relevante. La UDEF está investigando la relación entre las dos empresas.

Manuel Aaron Fajardo

El juez describe a Fajardo como "el hombre de Zapatero en Venezuela". Su papel sería el de intermediario de la trama. Se encontraría en un "segundo nivel" en el 'caso Plus Ultra', según el auto.

Tanto él como Julio Martínez Martínez serían los hombres de confianza de zapatero y los "intermediarios directos con los clientes".

El auto expone que Fajardo se dedicaba a "facilitar contactos al más alto nivel institucional, como se deduce de los mensajes en los que invita a los directivos de Plus Ultra a contactar con 'Julito' Martínez".

Julio Martínez Sola

Presidente de Plus Ultra. La UDEF lo detuvo en diciembre de 2025.

En el auto de imputación también aparece su nombre. Uno de sus mensajes se ha hecho especialmente conocido en las últimas horas: "Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín". Esta frase se la escribió a Rodolfo Reyes, consejero de la aerolínea, después de confesarle que pretendía llegar hasta Zapatero para así conseguir el rescate.

Gertrudis Alcázar

Es la secretaria de la oficina de Zapatero en la calle Ferraz. Se encontraría en un tercer nivel de la trama, según desvela la Cadena Ser.

Alcázar, también conocida como "Gertru", fue presuntamente la encargada de transmitir las instrucciones de Zapatero para crear una sociedad en Dubái a la que trasladar las comisiones por el rescate de Plus Ultra.

Ella habría sido la responsable de comunicarse con Julio Martínez Martínez, evitando que Zapatero se manchase las manos en las cuestiones más comprometidas.

Su papel también habría sido el de dar cobertura documental a la trama, por ejemplo, emitiendo facturas.