El PP ganaría las próximas elecciones en Extremadura, pero dependería de Vox para gobernar, según el CIS 

María Guardiola repetirá previsiblemente la presidencia de la Junta de Extremadura tras ganar los comicios del próximo 21 de diciembre, pero seguirá necesitando a Vox para conformar gobierno. Estos son los datos que reflejan el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que ha emitido un estudio este viernes en relación a las futuras elecciones autonómicas.

La encuestadora apunta en que el Partido Socialista perdería hasta 9 escaños en la cámara pasando a tener entre 19 y 22 y el Partido Popular mantendría sus resultados de 2023.

Sin embargo, el barómetro refleja una fuerte subida del partido de Santiago Abascal que aumentaría en 8 sus parlamentarios pasando a los 12 diputados en la Junta y convirtiendo a Vox en una fuerza indispensable para Guardiola en caso de que quiera repetir como presidenta.

Por otro lado, también se ve un leve aumento en la izquierda, la coalición de Podemos e Izquierda Unida pasarían de los 4 escaños que tienen en estos momentos para optar a los 6 o 7 tras la bajada del Partido Socialista.

El PP, que logró 28 escaños en las elecciones de 2023, pactó con Vox para que María Guardiola fuera elegida presidenta de la Junta de Extremadura, si bien un año después la formación de Abascal rompió el acuerdo de Gobierno.

Por provincias, y teniendo en cuenta los intervalos de estimación, el PP lograría 15 escaños en Badajoz, los mismos que obtuvo en las elecciones de 2023; al PSOE le corresponderían un total de 11, cinco menos que hace dos años; Vox pasaría de tres a seis y Unidas por Extremadura duplicaría su representación al pasar de dos a cuatro.

En Cáceres, el PP lograría 12 escaños, uno menos que en 2023; el PSOE obtendría nueve (tres menos que hace dos años), Vox sumaría seis (logró dos en los últimos comicios) y Unidas por Extremadura mantendría los dos actuales.