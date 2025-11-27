Los españoles preferirían a Abascal como presidente por encima de Feijóo y Sánchez sigue liderando la lista, según el CIS 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves un estudio acerca de los miedos incertidumbres de los españoles en el que, en uno de los apartados, la política ha sido protagonista. "Cambiando de tema, de los/as principales líderes políticos/as, ¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?", preguntaba la encuestadora a una muestra compuesta por más de 1.000 personas.

Entre los líderes políticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue siendo el favorito para los españoles con un apoyo de hasta el 41% de los encuestados. Sin embargo, la sorpresa aparece por la derecha en el que los españoles preguntados preferirían por delante al líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, por delante de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y actual líder de la oposición. Con amplia diferencia con respecto Sánchez, el presidente de Vox tendría un 16,2% de los apoyos frente al 14,4% del popular.

El resto de líderes políticos se caen de las dos cifras alcanzadas por los tres partidos más votados del país e incluso, en cuarta posición, hay otra líder del PP: Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid tendría el respaldo de un 6,7% de la ciudadanía para ser la primera mujer que ocupe La Moncloa.

A la cola se encuentra Yolanda Díaz (6%), Gabriel Rufián (5,2%) o Alvise Pérez (2%). Las líderes de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, aparecen al final de la lista con un 1,3% y 0,6% respectivamente.

Otro de los datos que refleja el CIS es la probabilidad de participación en unas hipotéticas elecciones. La mayor parte de los encuestados consideran que tienen una alta probabilidad de participar en los comicios, donde un 69,3% ha asegurado que con absoluta seguridad asistirá a las urnas en las futuras elecciones. Por otro lado, un 10,2% tiene claro que no participaría en ellas.

El acercamiento de la formación de extrema derecha al Partido Popular es conocido desde hace meses, pero en esta última encuesta los datos de proximidad entre las formaciones de derechas es más ajustado que nunca.

El Partido Socialista sería la formación más votada con hasta un 22,8% de los votos, el PP se quedaría atrás con un 15,1% y Vox se acercaría nuevamente con hasta un 12,1% de los votos.

Por otro lado, Sumar llegaría al 6% y Podemos un 2,2%. En los bloques nacionalistas o independentistas, el mejor partido sería Esquerra Republicana de Catalunya con un 1,6% de los votos. Junts, EH Bildu, BNG, PNV o CCa no alcanzarían el 1% de los votos.

El adelantamiento por la derecha del partido de Santiago Abascal al PP no sólo se queda en el liderazgo de las formaciones políticas. Vox sería el segundo partido del país que más simpatía despierta entre los españoles, con un 4,7% de los votos, por detrás del Partido Socialista que encabeza con amplia diferencia la lista con un 14,7%.

El partido de Alberto Núñez Feijóo se quedaría en tercera posición con un 4,3%. Además, dentro de la izquierda ERC despierta más simpatía entre la ciudadanía española que Sumar con apenas un 0,1% entre ambos.