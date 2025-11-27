Dos de cada tres españoles temen que España pueda entrar en guerra y estos tres países lideran la quiniela 

El temor a un conflicto bélico se ha vuelto protagonista en el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acerca los miedos e incertidumbres de la ciudadanía. Según la encuestadora, hasta un 76,8% de los españoles tienen como principal preocupación entrar en una guerra en los próximos años debido a los eventos que han tenido lugar en los últimos tiempos: la guerra de Ucrania, el genocidio en Palestina o las tensiones entre Pedro Sánchez y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Conjuntamente al miedo a la guerra, los españoles también han manifestado su preocupación por otros temas como la salud física y mental, sus familiares más cercanos o la inseguridad ciudadana que rondan entre el 63% y el 72% de las personas encuestadas.

Sin embargo, la mayoría de la población nacional reconoce que su mayor miedo es el de vivir una guerra debido a las tensiones internacionales que protagonizan la actualidad en los últimos meses. Dentro de esa mayoría, el 66,2% asegura que ha pensado alguna vez que España podría verse involucrada en una guerra los próximos años, mientras que un 33,1% dice que no se le ha pasado por la cabeza.

Dentro de esos escenarios hipotéticos en los que el país podría entrar en una guerra, son tres los países que generan más miedo para la sociedad española. La mayoría —un 57% de los encuestados— opta porque el país con el que hay más posibilidad de entrar en un conflicto bélico es Rusia. La invasión a Ucrania y las tensiones que se mantienen con la Unión Europea hacen que este país sea el primero en las quinielas en caso de que España entrara en un futuro en una guerra, pero no es el único.

En segunda posición se encuentra Marruecos, con un 42,2% de los participantes. España es la frontera más próxima con África y con el país que obtiene la medalla de plata. Las tensiones que se han vivido en los últimos años, además de la migración y la islamofobia —otro de los temores que siguen latentes entre la ciudadanía— refleja este resultado que ha manifestado el CIS en su último estudio.

El último lugar del podio es para Estados Unidos con un 30,4% de los participantes en el estudio de la encuestadora. La llegada a la Casa Blanca, de nuevo, de Donald Trump y el auge de la extrema derecha en todo el mundo hace que un significativo porcentaje de la sociedad tema un conflicto con la primera potencia armamentística del mundo. Además, los últimos meses se han incrementado las tensiones entre ambos países debido al rechazo español de aumentar el gasto en defensa tal y como pedía EE.UU. "España no es un compañero de equipo", llegó a decir el líder norteamericano.

Más allá de los miedos que invaden a la sociedad española acerca de algunos países concretos, también existen temores más generales que se centran en regiones del planeta. Asia ostenta el 14,8% de la preocupación de los encuestados mientras que el conflicto con otros países del entorno europeo es del 12,8% y con naciones africanas del 10,8%.

Con todo, el 41,2% de la ciudadanía encuestada por el CIS cree que en el futuro se vivirá "peor" que en el presente y un 13,4% "mucho peor". Pese a este futuro pesimista, la mayoría de españoles —hasta un 71,7%— considera que en nuestra época se vive mejor y se ha progresado más que en cualquier otro momento de la historia. Además, el 77% se considera optimista.

El CIS también ha hecho una valoración de la política nacional en el que los resultados colocan en primer lugar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez y da la sorpresa en el arco de la derecha donde Santiago Abascal adelantaría a Alberto Núñez Feijóo como preferencia de la ciudadanía para presidente del Gobierno. Además, Vox sería una formación política que despierta más simpatía que el Partido Popular.