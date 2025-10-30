Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El PP ante su momento más esperado: el bronco interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo
Entre gritos y golpes a los asientos, el senador del Partido Popular Alejo Miranda recuerda su pasado en la UCI por el COVID para atacar al presidente del Gobierno.

Héctor Juanatey
El senador popular Alejo Joaquín Miranda de Larra.EFE/Mariscal

"¿Le hace gracia que estuviera entubado?" La pregunta lanzada por el senador del Partido Popular Alejo Miranda ha supuesto el mejor ejemplo de la belicosidad del interrogatorio en la Comisión de Investigación del caso Koldo que la formación de Alberto Núñez Feijóo espera desde hace meses. Miranda había relatado previamente su estancia hace cinco años "en una UCI boca abajo, sedado, entubado y conectado a un respirador". "Me gustaría que hoy, cuando me mire y cuando responda sobre su corrupción, mientras muchos agonizábamos en las UCI, sus compañeros de partido, en quienes usted confió, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas", avanzó el senador del PP, quien lanzó su primera cuestión: "¿Se avergüenza usted de Ábalos, Koldo y Cerdán?" Antes, Miranda comentó que respetaría la presunción de inocencia para después confiar en que Sánchez respondiera "sobre su corrupción".

A partir de ahí, y entre gritos y golpes en los asientos por parte de varios senadores, el interrogatorio se tornó dislate. En un intento por colarse entre las interrupciones, Sánchez señaló que entendía que Miranda tuviera "que hacer mérito" mientras le pedía que le dejara "responder a las preguntas". "Si usted dice que respeta la presunción de inocencia, le pido que lo haga también en su expresión y en la forma en la que se dirige a mí", comenzó Sánchez mientras el senador del PP preguntaba una y otra vez si iba a "decir la verdad". "Ha habido un senador que ha dicho que esto es una comisión inquisitorial. Pues resulta que ya la tenemos", definió Sánchez, quien enseguida comentó el pasado de Miranda al frente de las obras del Hospital Zendal.

En apenas unos minutos, el Partido Popular comenzó preguntando sobre la prostitución y terminó interrogando, en referencia a Delcy Rodríguez, si Venezuela "es una dictadura". Entre medias, Sánchez, por su parte, hizo mención a Pablo Casado y sus críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y habló del "conocido como Alberto Quirón" [con relación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso].

