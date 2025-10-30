Sean bienvenidos al "circo" del Senado: malabares, equilibrismo y acrobacias en los momentazos de la tensa visita de Sánchez a la comisión del 'caso Koldo'

Entren, entren. Ha llegado a la ciudad el gran circo nacional. El lugar elegido para instalar una inmensa carpa ha sido la Sala Clara Campoamor del Senado. La Cámara Alta ha acogido este jueves una sesión muy tensa de la comisión del 'caso Koldo' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como principal protagonista.

Sin animales, sin trajes extravagantes, ni mucho menos payasos. Esta sesión oficial se ha convertido en un evento lúdico. Cada cual jugaba su papel y si ello conllevaba sacar a la palestra sus mejores- o peores- trucos, no han dudado en seguir adelante con ello.

Pero el líder del Ejecutivo, pese a lo que podría parecer en un primer momento, no ha sido el único en salir a escena. Sí, las cámaras apuntaban desde primera hora a él, pero también ha habido algún que otro minuto de gloria para los representantes de los partidos y, sobre todo, el propio presidente de la comisión, el senador del PP por las Cortes de Aragón, Eloy Suárez.

Acrobacias

Sánchez ha llegado a la hora esperada, a las 9 de la mañana. Tras posar ante los fotógrafos durante unos minutos desde un asiento que no ha abandonado hasta horas después, el taco de folios que le acompañaba adelantaba que cuando el foco le apuntara, no iba a dudar en sacar algunos de sus trucos.

Pero ojo a la primera acrobacia que no ha pasado para nada desapercibida. El presidente del Gobierno colocaba todos sus documentos y, acto seguido, se dio cuenta de que había algunos que no le hacían falta. Por ello, se los entregó a uno de los ujieres de la Cámara Alta.

Llegaba la primera puesta en escena. María Mar Caballero, de Unión de Pueblo Navarro (UPN), ha sido la primera en abrir fuego. La pregunta fue bastante directa: "¿Puede aclararnos si ha recibido alguna vez un pago en efectivo en su sede?".

"Desde que tengo el honor de ser el presidente del Gobierno, he tenido la ocasión de ser el presidente que más ha comparecido ante las Cortes Generales. El PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente lícita", ha replicado Sánchez, algo que no ha convencido en absoluto a la representante de UPN, que no ha tardado en demostrar que si algo no le gustaba iba a cortarle de inmediato.

En ese momento, Eloy Suárez ha aclarado cualquier duda sobre el papel que iba a tener en la sesión. "Señor Sánchez, yo creo que la pregunta es muy concreta la de la señora Caballero. Usted, entiendo, que quiera extender el tiempo lo que quiera entender oportuno, pero también le digo es que si usted abusa, como empiezo a ver que está abusando, me veré en la necesidad de extender el tiempo", aseguró el presidente de la comisión del 'caso Koldo'.

Ahí fue cuando Sánchez se sacó el primer as de la manga. Sin que nadie lo esperara, el líder del Ejecutivo sacó unas gafas y se las puso. Un truco que ha generado un revuelo en redes sociales y ha hecho que, durante unos minutos, se hablara sólo de su nuevo look.

Después del movimiento, el presidente del Gobierno terminaba asegurando que estaba "convencido" de que "en alguna ocasión" ha liquidado gastos en efectivo al PSOE "siempre contra factura" y ha insistido en que la financiación de su partido es "absolutamente limpia, regular y legal".

Malabares

Aunque nadie había hasta el momento de que la carpa ya se había puesto en pie en la Sala Clara Campoamor del Senado, entre los primeros rifirrafes de Sánchez con Eloy Suárez, ha habido un momento en el que ha confirmado que la 'encerrona' del PP en la Cámara Alta se había convertido en un escenario claro para él: "Esto es un circo".

Después de agradecer la "imparcialidad" del presidente de la comisión- con clara ironía-, el senador del PP por Aragón quiso dejarle una reprimenda tras el turno de la representante de UPN. "Antes de darle la palabra al señor Gordillo. Señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación, no es una comisión como usted la ha calificado. Creo que este senador se merece un respeto. No es ni de difamación. Gracias", ha expuesto.

El presidente del Gobierno había llegado con ganas de fiesta y aclaró qué le parecía la escenografía, los cortes de María Mar Caballero durante su turno de réplica y los comentarios del propio presidente de la comisión del 'caso Koldo'. "Bueno, yo creo que esto es un circo, más que una comisión", ha contestado.

"Esa es su opinión, si ese es el respeto que usted tiene a una institución. Estoy haciendo una reflexión que veo que el señor Sánchez interrumpe, pero será su responsabilidad como máximo representante de este país. Este Senado se merece un respeto", ha asegurado Eloy Suárez.

Equilibrismo

En ese juego de roles, Sánchez sí ha dejado algún que otro titular. Haciendo equilibrismo entre unos temas y otros, pese a que la interrogación en el Senado iba a ser, únicamente, sobre el 'caso Koldo'.

En respuesta a la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, el jefe del Ejecutivo ha destacado que su esposa, "por supuesto", no tuvo "nada que ver" en el rescate de Air Europa. "Pero para algunas formaciones políticas los informes de la UCO, cuando les vienen bien, son la Biblia y cuando les vienen mal, dejémoslos a un lado", ha razonado.

Sánchez también ha hablado de la exmilitante socialista Leire Díez, dejando de lado los espectáculos, ha respondido a la pregunta de si trabajó por encargo del PSOE: "Que me conste a mí, desde luego que no".

El resumen perfecto de la comisión lo ha puesto el senador de ERC, Joan Josep Queralt, al final de su intervención. "Espero ver, a parte del acta que veremos publicada y grabada, espero ver cuanto antes en Polònia (programa de humor de TV3) un resumen de este... Un acta realmente auténtica y fuerte de la sesión de hoy", ha ironizado.

Salto de trapecio

Pero quedaba el momento estrella de 'la noche'. Los participantes del circo ya habían dejado con la boca abierta, pero las entradas se habían agotado en minutos por el asalto final. El momento en el que el senador del PP por Cuenca, Alejo Miranda de Larra, interrogaría al líder del Ejecutivo.

El plato fuerte no decepcionó. Había sido el propio partido que lidera Alberto Núñez Feijóo el que había movilizado, con su mayoría en el Senado, la citación a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo'.

Mientras Alejo Miranda de Larra insistía en las relaciones de Sánchez con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, o con el empresario, Víctor de Aldama, el líder del Ejecutivo no dudó en recordarle al senador del PP con la construcción del hospital madrileño Enfermera Isabel Zendal.

Al hablar de las mascarillas, Sánchez ha recordado el papel de los profesionales sanitarios, con palo incluido para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Ojalá todas las administraciones reforzáramos la sanidad pública y no la privatizáramos, como desgraciadamente ocurre en la Comunidad de Madrid", ha añadido.

"Usted lo sabe bien, porque ha estado al frente de la construcción del Hospital Zendal. Que, por cierto, a lo mejor tendría que aclarar alguna cosa sobre las contrataciones", ha asegurado el líder Ejecutivo. "Yo no soy el objeto de la comisión. Está usted pinchando en hueso", ha replicado el senador del PP.

"Tiene que jugar al y tú más", le ha recriminado Alejo Miranda de Larra. Lo que no estaba en el plan de actuaciones, pero que siempre tiene un hueco en este tipo de eventos, es Venezuela. Sin comerlo ni beberlo, el representante popular cortó al presidente del Gobierno para preguntarle: "Señor Sánchez, ¿a favor o en contra del régimen de Maduro? ¿Es capaz de contestarla o no?", ha cuestionado.

"Si nosotros estamos a favor de la democracia en Venezuela. Estamos acogiendo a venezolanos... Me hace mucha gracia que se infiera que este es un Gobierno que está a favor de Maduro, cuando la mayor parte de los venezolanos que salen de Venezuela, a donde vienen es a España", ha contestado el líder del Ejecutivo.

Pese a ser una comisión de investigación en el Senado, el "circo" ha abierto a las 9.00 horas y no ha defraudado. Ha habido espectáculos de gran nivel, ha durado más de cinco horas, con momentos de gran tensión y protagonistas inesperados. Lo único bueno es que la entrada ha sido gratuita y televisada, pero el espectáculo, que no emocionaría ni a Steven Spielberg, el espectáculo- aprovechando Halloween- no tenía payasos, pero de tenerlos serían dignos de aparecer en un libro de terror de Stephen King o compartir escena de Krusty en Los Simpson.

El PP ante su momento más esperado: el bronco interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo Entre gritos y golpes a los asientos, el senador del Partido Popular Alejo Miranda recuerda su pasado en la UCI por el COVID para atacar al presidente del Gobierno.