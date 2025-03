El PP pide que el Congreso debata el gasto en defensa y el PSOE insite en que se concretará cuando concluya el debate en la UE

La guerra de Ucrania sigue copando este fin de semana la escena política española. Mientras el PP ha reclamado que el Congreso debata el aumento del gasto en defensa, el PSOE insiste en que este se concretará cuando concluya el debate en la Unión Europea (UE).

"El PP obligará a la ministra de Defensa de Pedro Sánchez (Margarita Robles) a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados, ya que (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez no las quiere dar", ha dicho la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, que ha anunciado que la formación ha registrado también una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para que los grupos políticos "se retraten con su voto y digan sí o no al aumento del presupuesto en Defensa".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha pedido no adelantar debates y ha indicado que el gasto en defensa por parte del Gobierno de España se concretará cuando finalice el debate sobre la seguridad y financiación en Europa. "Cuando haya una conclusión allí, se podrá hacer este debate, se podrá concretar más", ha señalado López este sábado en Santander, a preguntas de los periodistas tras inaugurar el XV Congreso del PSOE de Cantabria.

El diputado por Vizcaya y secretario de Política Federal del partido ha precisado a los medios, y a propósito de la mayor concreción solicitada por otros partidos acerca del gasto en defensa por parte del Ejecutivo central, que ahora todavía se está debatiendo si computará o no el déficit, si el Banco Europeo de Inversiones puede participar con inversiones estratégicas o si se redistribuyen fondos.

"Todo esto está ahí, está en discusión en estos momentos", ha remarcado López, para quien desde otras siglas están haciendo "debates muy adelantados", ya que en la actualidad el análisis está en la seguridad que necesita Europa, cómo responder de manera conjunta y con qué financiación.

"Es lo que se está discutiendo ahora y debatiendo en este momento en el seno de la Unión Europea", ha zanjado el portavoz socialista, que ha recordado que el líder de su formación y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá a la Cámara Baja el 26 de marzo, después de los consejos europeos previstos el 20 y 21.

"No adelantamos debates para los que no tenemos todavía las claves", ha insistido López, a la par que ha expresado que "ya está bien de lanzar diatribas y argumentos que son falsos", en referencia a críticas de la oposición al PSOE por no querer llevar, dicen, este asunto al Congreso.

En el cónclave de los socialistas cántabros, Patxi López también ha sido cuestionado por si el Gobierno español tiene ya decidido si va a mandar tropas de paz a Ucrania, a lo que ha precisado igualmente que es una cuestión en la que no se está todavía y que, en ese caso, se hará "cuando haya paz". "En esa pantalla no estamos. Las tropas de paz, nosotros las tenemos desplegadas en muchos países, pero cuando hay paz, no cuando haya guerra", ha concluido.

El PP: "Intenta acallar la voz de los españoles"

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este sábado que el Gobierno "intenta acallar la voz de los españoles en su propia casa, que es el Parlamento, sede de la soberanía nacional".

Fúnez, que ha participado en la clausura de una jornada sobre La preservación de los valores democráticos en el debate parlamentario, organizada por el PP en Córdoba, ha denunciado "el bloqueo al que está sometiendo el Parlamento el Gobierno de España desde la Mesa del Congreso de los Diputados, bloqueando dieciocho proyectos de ley".

En esta línea ha señalado que "con la mayoría que tiene en la Mesa del Congreso (el Gobierno) se empeña en bloquear, contraviniendo las normas de la democracia", de la que ha dicho "están utilizando de manera absolutamente torticera".

Al mismo tiempo, ha aseverado que "estamos en una situación de bloqueos y más bloqueos y de ataque permanente a la otra Cámara fundamental en nuestra democracia, que es el Senado, la Cámara Alta, porque por el hecho de tener, y eso lo sabe bien nuestro presidente, Pedro Rollán, mayoría absoluta el PP en el Senado, llevamos una legislatura donde se están sufriendo agresiones y discriminaciones a la Cámara alta por parte del Gobierno".

Así, ha enfatizado que se están "reduciendo sus capacidades del control al Gobierno", tras lo que ha recordado que "incluso han eliminado la capacidad de veto al techo de gasto público" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lleva un año sin ir al Senado a dar explicaciones y a someterse al control de la Cámara alta".

Para Carmen Fúnez, Sánchez "es un presidente débil y posiblemente el presidente menos fiable de toda la Unión Europea", como consecuencia de la corrupción y el bloqueo parlamentario.

La dirigente popular se ha referido a la designación este sábado de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como secretaría general del PSOE de Aragón, con la idea de que "va a dedicar, seguramente, como el resto de sus compañeros, más tiempo a hacer oposición a las comunidades autónomas del PP que a trabajar y cooperar con los gobiernos de las distintas comunidades autónomas".

Fúnez ha clausurado, junto al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, la jornada dedicada a los valores democráticos en la que, moderada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, han participado los presidente de los parlamentos regionales de Andalucía, Jesús Aguirre; Galicia, Miguel Santalices; Cantabria, María José González Revuelta; La Rioja, Marta Fernández Cornago; Región de Murcia, Visitación Martínez; Canarias, Astrid Pérez; y Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.