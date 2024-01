El PP reconoce tres llamadas del Gobierno para pedir votos y marca condiciones para abstenerse 'in extremis'

Contactos sí, pero poco más. Fuentes del Partido Popular han confirmado "hasta tres llamadas informales" con miembros del Gobierno en las últimas horas en un intento del Ejecutivo por encontrar la vía para sacar adelante sus inminentes decretos. De momento, a Moncloa no le salen las cuentas, a falta de dos días... y si es por parte del PP, menos.

Como han explicado desde Génova, las llamadas han tenido lugar entre el domingo y este lunes. Dos de ellas, entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Y una tercera entre la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el portavoz popular Borja Sémper.

Pero más allá de las buenas formas y el canal de comunicación abierto entre partes, el PP asegura que "tanto Gamarra como Sémper reafirmaron la decisión del PP de votar NO a los tres decretos" del miércoles en el Congreso. "El Gobierno llamó para para pedir, no para ofrecer; y el principal partido de España no socorrerá a Pedro Sánchez en caso de que sus socios le fallen pasado mañana".

Génova asegura que confirma ahora la información "una vez que el Gobierno ha decidido informar a los medios de comunicación de contactos con la dirección del Partido Popular", aunque no ahorra críticas porque "no lo hizo la pasada semana de la reunión que mantuvo Santos Cerdán con Jordi Turull".

Las mismas fuentes populares reconocen haber solicitado hace dos semanas un encuentro con las vicepresidentas primera y tercera, María Jesús Montero y Teresa Ribera, respectivamente, cuestión que ambas "rechazaron de manera descortés". "Ahora parece que las urgencias del Gobierno producen un repentino interés en la postura del Partido Popular", añade la nota.

No obstante, cambia el tono del comunicado, el PP explica seguir abierto "a la posibilidad de estudiar una abstención en el real decreto-ley de medidas económicas" siempre y cuando el Gobierno acepte varios de sus condicionantes:

-Rebajar el IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros.

-Bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas.

-Reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas.

"Si no es para adquirir este compromiso, pueden ahorrarse nuevas llamadas para solicitar nuestro apoyo", rematan las fuentes del Partido Popular.