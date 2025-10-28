El proyecto de Consumo para poner coto a las llamadas spam, ante el Congreso: claves de esta votación

La tormenta política no amaina y la actividad política no frena. El Congreso se enfrenta este miércoles a la votación de varias enmiendas clave de Ley de Atención a la Clientela. O, lo que es lo mismo, el plan impulsado por el Ministerio de Consumo, para poner coto a las llamadas spam.

La votación tendrá lugar en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, donde el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy espera poner fin, también, a la confusión normativa contra las llamadas spam.

Fuentes del departamento detallan que las enmiendas que se vota este miércoles busca la prohibición de este tipo de llamadas de forma definitiva, ya que se convertiría en una norma con rango de ley y con alcance no sólo en los números de móvil, sino también en los teléfonos fijos que utilizan las empresas.

Sobre la mesa se pondrán tres enmiendas para dar blindaje a los usuarios ante las llamadas no deseadas: obligar a las empresas a identificar las llamadas comerciales, exigir a las compañías telefónicas impedir aquellas que no estén identificadas correctamente y declarar nulos todos los contratos realizados en llamadas no consentidas.

Porque lejos de descender, este tipo de llamadas comerciales y no deseadas han aumentado. Lo revela un estudio de FACUA, que detalla cómo en septiembre y en junio se produjeron más llamadas de este tipo.

En concreto, afirman que el 98'9% de los usuarios han recibido algún tipo de estos contactos telefónicos y cuatro de cada diez lo hacen más hoy que a comienzos del verano.

De acuerdo con FACUA, esto se debe al desplazamiento de las llamadas de móviles a fijos y al aumento de las empresas que recurren a esta práctica, por la ausencia de un marco regulatorio que lo prohíba.