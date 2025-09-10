El repaso de Félix Bolaños a Álvarez de Toledo a la hora de hablar de bulos: "Es una difamadora y una embustera"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

El curso político ha comenzado con la primera sesión de control al Gobierno. El Congreso ha acogido a los diputados y diputadas después del verano. En ese primer duelo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tenido un nuevo encontronazo con la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Un enfrentamiento que ya es recurrente en el hemiciclo. La representante popular comenzaba sus palabras haciendo alusión al español asesinado por Hamás. "Ustedes son de ultratumba", acusaba Álvarez de Toledo antes de introducir la pregunta de "¿Piensa trocear el poder judicial?".

"Hoy señora Álvarez de Toledo es el día de las segundas oportunidades. Igual usted ni se acuerda porque difama y calumnia todos los días, pero en la última sesión de control usted me difamó y me calumnió. El Tribunal Supremo le puso a usted y a los calumniadores en su sitio y hoy tiene la oportunidad de pedir disculpas", afirmaba Bolaños frente al escaño invitando a la dirigente popular. No hubo sorpresa, la invitación fue rechazada una vez se levantó el micrófono.

"Quién difama a los jueces todos los días es el presidente del Gobierno y usted. Si por usted fuera no quedaría una institución en pie", ha dicho desde el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo antes de proseguir con su argumentario.

"Ha perdido la oportunidad de pedir disculpas. Ha quedado usted como lo que es: una difamadora y una embustera", ha asegurado Bolaños ante la repulsa de la bancada popular. "La soberbia no está bien relacionada con pedir disculpas. Tampoco pidió disculpas por propagar el bulo del 11 de marzo cuando decía que el atentado lo realizó el Gobierno socialista", ha afirmado enfatizando en que "es inexplicable que usted sea diputada del Partido Popular porque representa la cara del bulo, del embuste y de la difamación y hoy lo ha demostrado".

Además, el ministro ha terminado con una petición al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Le invito a que apueste por otros perfiles, de personas respetuosas, que apuesten por el diálogo y no por aquellos que expanden el peor de los bulos de nuestra historia, el 11M".