Sánchez acusa a Feijóo de "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos y confrontación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos y confrontación". En el primer cara a cara entre ambos en una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso tras el verano, el dirigente socialista le ha recriminado además no haber acudido a la apertura del año judicial inventándose una "falsa" conversación con el rey y de no haber fijado una posición clara ante su oferta para un pacto de Estado por la emergencia climática.

Previamente, Feijóo le ha afeado a Sánchez que llegara prometiendo "ejemplaridad" en la moción de censura que desbancó a Rajoy. "¿Es ejemplar tener al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo? ¿Es ejemplar haber autorizado a Ábalos a tener una reunión en un aeropuerto con la vicepresidenta del petróleo venezolano? ¿Es ejemplar que la señora de Ábalos le informara de sus desmanes y usted le volviera a incluir en las listas? ¿Es esjemplar que su mujer esté pluriempleada? Si algún presidente se encontrara en alguno de estos supuestos, ¿usted le pediría la dimisión?", ha preguntado Feijóo.

En su primera réplica, Sánchez ha defendido que su Gobierno hace lo que exigía cuando estaba en la oposición. "Exigíamos una política limpia y esto es un gobierno limpio. Exigíamos un gobierno comprometido con las causas sociales y lo estamos haciendo. Exigíamos un gobierno comprometido con las causas del derecho internacional humanitario, y este Gobierno está en el lado correcto de la historia", ha dicho Sánchez, refiriéndose en el último caso al "genocidio" de Gaza.

A Feijóo, sin embargo, no le han convencido las palabras del presidente y ha dicho que su Gobierno no funciona. "Hacienda, sin presupuestos. Vivienda, sin casas. Transportes, sin trenes serios en nuestros países. Exteriores, sin aliados fiables. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí y no tiene un gobierno que funcione. Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más. Usted ya no tiene en la cabeza a los españoles, usted sólo tiene miedo. Miedo a los jueces por lo que saben, miedo a los medios por lo que publiquen y miedo a lo que la gente puede votar", ha señalado Feijóo.

Sánchez, por último, le ha asegurado que el país funciona porque España "representa el 40% del crecimiento de la zona euro" y tiene por primera vez 22 millones de personas ocupadas. Finalmente, ha subrayado que en estos últimos días ha propuesto una quita de la deuda, ha traído el debate sobre la reducción de la jornada laboral y se ha situado en el lado correcto de la historia, mientras Feijóo se ha "mimetizado" con la ultraderecha.