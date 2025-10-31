Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Supremo insta a la Audiencia Nacional a investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo
El instructor Leopoldo Puente envía la investigación al juez Ismael Moreno y le hace llegar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recogen pagos en metálico

Redacción HuffPost
sede-del-tribunal-supremo-239439-1200-675 (1)

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' ha instado a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que realizó el PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.

En un auto, el instructor Leopoldo Puente envía la investigación al juez Ismael Moreno y le hace llegar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recogen pagos en metálico, así como las declaraciones del exgerente del partido y de una trabajadora de Ferraz sobre los pagos en efectivo.

