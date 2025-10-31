El Supremo insta a la Audiencia Nacional a investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo
El instructor Leopoldo Puente envía la investigación al juez Ismael Moreno y le hace llegar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recogen pagos en metálico
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' ha instado a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que realizó el PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.
En un auto, el instructor Leopoldo Puente envía la investigación al juez Ismael Moreno y le hace llegar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recogen pagos en metálico, así como las declaraciones del exgerente del partido y de una trabajadora de Ferraz sobre los pagos en efectivo.