El Tribunal de Cuentas propone que Alvise Pérez no cobre las subvenciones que le tocan al no presentar la contabilidad de los gastos de su campaña

Europa Press via Getty Images

La agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) que lidera el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández no presentó la contabilidad de sus gastos de campaña de las elecciones europeas de junio de 2024, incumpliendo lo previsto en la ley, por lo que el Tribunal de Cuentas ha propuesto que no se le abonen las subvenciones que le correspondían por sus tres escaños y los más de 800.000 votos recibidos.

En su informe sobre las elecciones europeas del año pasado, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas señala que, conforme a lo previsto en el articulo 133 de la ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), las nueve formaciones que lograron entrar en el Parlamento Europeo debían presentar "una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales" entre los 100 y 125 días posteriores a los comicios.

Así lo hicieron los otros ocho partidos y coaliciones (PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, Junts y las alianzas lideradas por ERC y por PNV), pero no así la agrupación de electores de Alvise, que no presentó ninguna documentación ante el Tribunal incumpliendo el citado precepto legal.

Al no haber recibido nada, el Tribuna de Cuentas no puede dirimir la financiación de Se Acabó la Fiesta, si respetó o no los límites establecidos o las prohibiciones de donaciones que establece la legislación que se aplica a los partidos políticos.

Pero lo que sí puede hacer el Tribunal de Cuentas es comunicar a Interior que, a la vista de que SALF no ha presentado su contabilidad, no se le debe abonar ningún tipo de subvención pública a la que tuviera derecho.

En el caso de la agrupación SALF, que después se constituyó en partido político, tendría derecho a 97.526,22 euros por sus tres escaños y a más de 864.000 euros por los votos cosechados lo que da una cifra superior al millón de euros.