Estas son las ciudades en las que se ha desinflado el PSOE en las elecciones andaluzas

El PSOE ha caído respecto a las elecciones andaluzas de 2022

El PSOE pierde dos escaños respecto a las elecciones andaluzas de 2022. María Jesús Montero ha obtenido peor resultado que el anterior candidato, Juan Espadas.

La izquierda, de nuevo, no reúne los votos suficientes como para convertirse en una opción de gobierno. Juanma Moreno ha vuelto a ser el candidato más votado, aunque tendrá que pactar con Vox o buscar la abstención de otros partidos si quiere continuar como presidente de la Junta de Andalucía.

Andalucía ha sido tradicionalmente un bastión del PSOE, pero desde que perdieron el gobierno autonómico en 2018 han ido empeorando los resultados.

La caída esta vez se centra en dos provincias. En las demás el PSOE ha logrado mantenerse en números de escaños. También resulta llamativo el porcentaje de votos en las capitales de provincia, ya que pierde en cuatro y gana en las cuatro restantes.

Las provincias en las que el PSOE ha perdido escaños

Huelva y Granada son las provincias en las que el PSOE ha perdido escaños. En ambas obtuvo cuatro en las elecciones de 2022, mientras que en las de 2026 se ha quedado en tres.

En el resto de provincias ha logrado mantener los escaños que ya tenía en 2022. En ninguna de ellas ha mejorado sus resultados.

Este es el reparto de escaños del PSOE por provincias:

Almería: 3 escaños.

3 escaños. Cádiz: 3 escaños.

3 escaños. Córdoba: 3 escaños.

3 escaños. Granada: 3 escaños.

3 escaños. Huelva: 3 escaños.

3 escaños. Jaén: 4 escaños.

4 escaños. Málaga: 4 escaños.

4 escaños. Sevilla: 5 escaños.

¿Y en las ciudades?

Más allá de los escaños, llama la atención la caída de porcentaje de votos en la ciudad de Sevilla. El PSOE pierde un 2,61% respecto a 2022, lo que se traduce en un total de 2.400 votos. Es la capital de provincia en la que más cae.

La caída en Huelva capital es del 0,66%, es el resto de la provincia la que ha provocado que pierda el escaño. Los resultados en las capitales de Málaga y Córdoba no son tan malos, con pérdidas menores al 0,50%.

En el resto de capitales, el PSOE ha subido. En Jaén es donde más crece. Consigue 2.500 votos más que en 2022, esto es un crecimiento del 2,86%.

En el municipio de Cádiz, el PSOE también ha mejorado sus resultados. Ha subido en 1.400 votos, es decir, un 1,26% más que en 2022.

Después hay mejores en Granada (0,52%) y Almería (0,29%).

Por lo tanto, de las ocho capitales de provincia, es Sevilla el municipio donde más se ha castigado a María Jesús Montero. Precisamente la ciudad en la que nació.